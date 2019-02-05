«Правильная» статистика. Путинский секрет «экономического роста» России

Несомненно одно, – путинская система ротации чиновников намного гуманней сталинской. В итоге трагедия России превращается в фарс.

Стоило Путину заменить начальника «Росстата» и сразу экономика стала расти. Прошлый руководитель службы государственной статистики не догонял, что нужно начальству, расстраивал Путина плохими цифрами, – пишет на своей странице в Facebook Игорь Эйдман.

А новый – шустряк, сразу порадовал хозяина «рекордным экономическим ростом». Теперь премию получит.

Стоило Путину заменить начальника Росстата и сразу экономика стала расти 🙂 . Прошлый руководитель службы… Опубліковано Игорем Эйдманом Понеділок, 4 лютого 2019 р.

Надо признать, что путинский метод воспитания статистиков гораздо гуманнее сталинского. Сталин в свое время просто уничтожал начальников статистических служб, пока те не догадались рисовать нужные ему триумфальные цифры. При Путине непонятливых статистиков снимают с руководящих должностей. Трагедия повторяется в виде фарса.

Игорь Эйдман, Facebook