Эйдман: Путин и Рогозин – это Сталин и Лысенко

Глава «Роскосмоса» Рогозин не стесняясь, в открытую врет нацлидеру Путину. При этом сама Россия находится на грани коллапса всей системы.

Игорь Эйдман утверждает что Дмитрий Рогозин и Владимир Путин похожи на такую парочку, как Сталин и Лысенко, Игорь Эйдман высказался отвечая на вопросы «SobiNews».

А как по Вашему, Рогозин разводит Путина? Как ему это удается? То что Рогозин разводит Путина – это результат необразованности Путина либо это уже старческая надалекость?

«Путинско-рагозинские «сверхракеты» – это новая «ветвистая пшеница» Лысенко. Власти, как и во времена Сталина-Лысенко, хватаются за фейк, видя в нем волшебную палочку, с помощью которой можно быстро решить все проблемы», – подчеркивает Эйдман

Почему Дмитрий Рогозин вечно врет про технологический рывок, Луна и полеты на Марс, а Владимир Путин это все ест? Пишите и Вы свои мнения в комментариях.

Игорь Эйдман, «SobiNews»