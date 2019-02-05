Садисты и бомбисты. Пытки заключенных и «антитеррористическая борьба» в России

Продолжается скандал с фактом пыток задержанных в России анархистов.

Я понятия не имею, кто такой Азат Мифтахов. Я не отношусь к нему ни хорошо, ни плохо – просто я ничего о нем не знаю, кроме того, что парня подозревают в изготовлении взрывчатки, что у него был штраф за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов и что теперь уже правоохранительные органы, по словам адвоката, применяют насилие к аспиранту, пишет Антон ОрехЪ в своем блоге на страницах «Эхо Москвы».

Думаю, что если бы Мифтахов когда-то действительно причинил вред полицейскому, то штрафом бы он у нас точно не отделался. Значит, ничего серьезного там быть не могло. Но это к слову.

А по факту в Конституции имеется статья 51-ая. Поскольку Конституцию никто не читал, и никто не стремится ее как-то особенно чтить, то сообщаю, что 51-ая статья фактически защищает нас от пыток. Никто не должен свидетельствовать против себя. Стало быть, и пытать человека ради признательных показаний тоже нельзя. Пытки – это всегда бессилие и непрофессионализм.

Если уж вы смогли выявить парня, который делает бомбы, раскрутите это дело, как вас учили в вашем училище, соберите улики и показания и засадите бомбиста. Если данный аспирант в самом деле что-то хотел подорвать, то зачем он мне на свободе — пускай уж лучше посидит. Но ты его нормально посади, культурно, чтобы никто не жаловался на тебя. Будешь пытать бомбиста, народ начнет бомбисту симпатизировать. Бомбист станет жертвой режима, а поймавший его правоохранитель станет палачом – зачем тебе это нужно?

А помимо гуманистических соображений, пытки вызывают еще и сомнения. Если человека пытают – может, доказательств недостаточно? Может, и не было никакой бомбы? Может, менты просто подгоняют дело под нужный ответ? То есть Мифтахова допрашивают либо садисты, либо бессильные непрофессионалы.

Проблема еще и в том, что про пытки в разных местах и по разным поводам мы сообщаем почти ежедневно. Чуть что – сразу начинают издеваться над людьми и калечить их. И что это значит – что у нас так много садистов или так мало профессионалов? И почему в раскрытии дел наши полицейские так неизобретательны, зато способов пыток придумали миллион?

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»