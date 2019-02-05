«Роспотребнадзор» хочет обязать школы и больницы закупать только «специальный» хлеб

В российском ведомстве считают, что больницы и школы должны закупать только обогащенный витаминами и минералами хлеб. В России выпускается не более 2% таких хлебобулочных изделий, в некоторых регионах отсутствует такое производство.

«Роспотребнадзор» предложил обязать больницы и школы закупать только обогащенный витаминами и минералами хлеб. Соответствующий законопроект ведомство разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает «РБК».

Документом предлагается внести изменения в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Инициатива службы предусматривает, что при организации питания в государственных и муниципальных медицинских организациях, образовательных организациях и организациях социального обслуживания «должны использоваться обогащенные витаминами и минеральными веществами хлеб и хлебобулочные изделия». К таким учреждениям относятся больницы, госпитали, поликлиники, санатории, детские сады, школы, университеты, интернаты, дома престарелых и центры социального обслуживания.

Требования к содержанию минеральных веществ и витаминов в продуктах массового потребления правительство установило еще в 2010 году. Согласно основам российской госполитики в области здорового питания до 2020 года доля обогащенных минеральными веществами и витаминами хлебобулочных изделий должна составлять 50% от общего объема выпуска хлеба. Сейчас таких изделий выпускается не более 2%, при этом государственные медучреждения и образовательные организации их практически не закупают, сказано в пояснительной записке к тексту.

Авторы законопроекта напоминают, что хлеб относится к товарам ежедневного потребления. При этом потребление хлебных продуктов (макарон и хлеба) в России выше рекомендуемых норм. Согласно приведенным в законопроекте данным Росстата в 2017 году россияне потребляли 117 кг хлебных продуктов на душу населения; рекомендованная Минздравом норма потребления — 96 кг на человека в год. Всего в 2017-м в России, по данным Росстата, было произведено 5,9 млн т хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения. Статистики за 2018 год еще нет.

В свою очередь, методические рекомендации Роспотребнадзора предписывают, что содержание минорных (присутствующих в пище в малых количествах) и биологически активных веществ в еде должно соответствовать уровню потребления. «Учитывая объемы потребления хлебобулочной продукции в России, обогащение ее минеральными веществами и витаминами может существенно улучшить пищевую ценность рациона», — полагают разработчики законопроекта.

«РБК»