Тайные планы бегства Путина и его друзей. Российский блогер рассмотрел возможные сценарии

Даже теперь, когда рейтинги поддержки российского лидера упали до минимальных значений, кажется нелепым даже предположение о том, что всемогущему главе РФ когда-нибудь придется убегать из страны, передав управление.

Совершенно естественным видится его правление в стране, где в совершеннолетие вступили тысячи граждан, не знавших иного главы России, считает блогер Андрей Нальгин, рассматривая эту тему на страницах своего блога в «Живом Журнале».

Но все же такой вариант теоретически возможен, полагает он. Возможны три варианта развития событий, пишет блогер. Первый вариант — значительный сбой при трансфере власти в 2024 году.

Может произойти непредвиденное вмешательство третьих сил, или активизируется пятая колонна. Это маловероятно, но возможность осуществления данного сценария все же есть, считает блогер.

Следующий вариант развития событий — кардинальный раскол среди политических элит, в том числе и входящих в ближайший круг, утомившихся от бессмысленного конфликта с рядом стран. Последствием этого может быть заговор верхушки, а в случае удачи даже переворот, считает Нальгин. По его мнению, данный вариант развития событий ближе к вековым российским традициям.

И третий вариант — массовые протесты россиян из-за невероятного ухудшения жизни, если подобное произойдет. В реализацию этого сценария сейчас можно поверить с трудом, отмечает блогер. Но стоит учесть, что СССР, который казался несокрушимым, в конечном счете стал жертвой броуновского движения (не полностью протестного) народных масс, которые внезапно поняли, что дальше так жить невозможно.

Стоит отметить, что варианты рассматриваются только мирные, речь не идет о войне или революции, а поэтому возможность скрыться у правящей элиты всё-таки останется, пишет Нальгин.

В мировой истории достаточно случаев, когда свергнутые правители с успехом покидали свою страну при реализации одного из указанных сценариев. Ряд косвенных признаков указывает, что нынешняя элита для подстраховки подготавливается ко второму сценарию.

Это происходит из-за низкой защищённости частной собственности в РФ и значительной зависимости своего положения от удачи. Недавний арест клана Арашуковых, возникший вроде бы на пустом месте, демонстрирует, что в существующей нестабильной ситуации удача может и отвернуться, пишет блогер.

Поэтому у многих представителей элиты скорее всего уже подготовлены пути отхода и планы эвакуации, полагает он. Подготовлены соответствующие документы, оформлены визы и вид на жительство, сформированы сети офшоров.

При этом, вероятно, Запад не будет особенно препятствовать этому бегству, поскольку так получится избежать кровопролития и легко передать власть в стране «правильным» людям, считает Нальгин.

Также вывезенные средства начнут прямо и косвенно работать в интересах экономики страны-реципиента. Поэтому главный вопрос тут состоит в предоставлении необходимых гарантий, полагает он.

Андрей Нальгин, «Живого Журнала»