В Москве и Московской области получили десятки сообщений о минирование зданий

Анонимные сигналы о заложенных бомбах получили, в том числе в правительстве Подмосковья. В столице эвакуировали университет физкультуры и несколько школ.

Правоохранительные органы проверяют более 50 объектов в Москве и Московской области из-за анонимных звонков о минировании, сообщило агентство «ТАСС» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Схожую информацию передало «РИА Новости» – собеседник агентства в экстренных службах рассказал, что таких звонков было минимум 75: в Москве звонки поступили по 50 объектам, в Подмосковье – по 25.

Как сообщают источник «ТАСС» в правоохранительных органах, сообщения «поступили с IP-адресов иностранных государств, в том числе с Украины».

«В настоящее время количество «заминированных» объектов более 100. Все организации получили сообщения на электронную почту с IP-адресов иностранных государств, в том числе с Украины», – сказал собеседник агентства.

По его словам, неизвестные «минируют» здания торговых центров, больницы, районные управы, образовательные учреждения.

«В пресс-службе пока нет информации о 50 объектах. Уточняем», – заявили «РБК»в пресс-службе ГУ МВД по Москве. В МЧС перенаправили запрос РБК в МВД.

Звонки с угрозами поступили в торговые центры «Водный» и «Интер-Север», в больницы, художественно-промышленную академию им. Строганова, дом правительства Московской области, в районные управы, уточняет ТАСС. До администрации ТЦ «Интер-Север» и администрации ТК «Водный» РБК дозвониться не удалось.

Из-за анонимной угрозы в Москве эвакуировали здание Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, сообщила ранее РБК ректор учебного заведения Тамара Михайлова.

Агентство «Москва» сообщило об эвакуации посетителей и персонала из бизнес-центра «Саммит» в Тверском районе. Кроме того, со ссылкой на источник в правоохранительных органах агентство передало, что сообщения о бомбах поступили в школы №2121, №498, №1234, в также в ТЦ «Кантемировский».

Председатель управляющего совет школы №498 Герман Успенский подтвердил «РБК», что учеников эвакуировали. Он отметил, что точная причина эвакуации ему на данный момент неизвестна. «Только позвонил сын, он учится в 9 классе, сказал, что всех эвакуировали», – пояснил Успенский.

Ранее сообщалось о прокатившейся в январе по Сибири и Дальнему Востоку«волне» ложных предупреждений о минирование больниц и школ.

«ТАСС»