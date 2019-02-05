Рисованные ракеты и реальный кошмар. Призрак «путинского рая» на пороге России

Дмитрий Рогозин рассказал Владимиру Путину о работе над межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». Глава «Роскосмоса» встретился с президентом в понедельник.

Кроме развития космической отрасли, они обсудили и ситуацию с российским вооружением. Ранее Владимир Путин объявил о зеркальном ответе на выход США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности и сообщил, что Россия будет создавать новые системы и совершенствовать существующие. Однако расходы на все это должны оставаться в рамках бюджета, потребовал президент. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что страна официально вступила в новый этап гонки вооружений.

Добро пожаловать в гонку вооружений, тем более руководство России обещает особенную гонку – без увеличения бюджета Министерства обороны, в рамках существующих назначений. Иными словами, мы еще намерены и здесь обыграть американских партнеров: создаем новые образцы техники и укладываемся в смету – никакого дополнительного давления на отечественного налогоплательщика.

Это только в США население страдает от непомерно раздутого бремени военных расходов. А у нас все в рамках. «Уложимся?» – спрашивает президент. «Да», – отвечает министр обороны. Вот и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вызван к Владимиру Путину. «Как идут дела по новой ракете «Сармат»?», – спрашивает глава государства. «В графике, – отвечает Дмитрий Рогозин, – Не подкачаем». И тут же отправляется в Челябинскую область на производство, чтобы на месте убедиться, как идут дела. Поставлена стратегическая задача – оставить не у дел хваленую американскую ПРО.

2 февраля, как и положено, точно в срок Вашингтон объявил о выходе из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Процесс займет полгода, за это время России предложили еще раз подумать и начать соглашение выполнять. Они там считают, что мы документ игнорируем. Москва в ответ также объявила о выходе из ДРСМД и приостановке переговоров с США на этот счет. Ну и одновременно Кремль обещает всему миру сверхсовременные и сверхмощные вооружения, в которых мы уже давно превосходим Запад. И эти-то ракеты мы расставим по границам, теперь нас ничего от этого не удержит.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также сделал соответствующее заявление, отметив, что именно США разрушили всю систему контроля над вооружениями. Но мы не дадим себя втянуть в гонку вооружений, то есть она, конечно, будет, но не такая, как в советские годы. Нелишне напомнить, что именно гонку вооружений называют среди причин развала Советского Союза как государства. Не выдержала страна, надорвалась. Но, видимо, нынешняя Россия намного умнее и ничего подобного не допустит, собственно, об этом уже говорил президент.

Нельзя исключать, что расчет во многом делается на то, что американские партнеры испугаются нашей боевой мощи и одумаются, вернутся в конструктивное русло и сядут за стол переговоров. Но скорее испугаются европейцы и надавят на своего главного союзника – они же первыми окажутся под ударом. Тогда, возможно, и не придется выделять какие новые фонды или стараться удержаться в бюджетных рамках. В чем, кстати говоря, даже с учетом заявлений первых лиц, есть большие сомнения.

Одно дело – показывать красивую анимацию, а другое – сделать так, чтобы все это запускалось, летало, да еще и попадало куда надо. И с этим у нас, как мы хорошо знаем, далеко не все идеально. Вот и дырки в космических кораблях некие диверсанты прокручивают, и спутники падают.

Взять, например, историю десятилетней давности, когда вводилась в строй наша великая ракета «Булава». Сколько раз приходилось переносить запуски? И в том ли состоянии сейчас наш оборонно-промышленный комплекс, которым только что руководил Дмитрий Рогозин? Конечно, захотим – сделаем. Для нас нет ничего невозможного. И народ поймет. Но, на самом деле, пусть все это оружие остается красивой анимацией. Пусть это будет спектаклем.

Нарисованные ракеты лучше, чем настоящие.

Они не взрываются. И в Америке тоже еще не все сделали. Вот так понарошку и повоюем, на уровне пропаганды. Заодно и в бюджет уложимся.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»