В обход Украины. О российско-болгарском проекте газопровода из Турции в Сербию

Болгария собирается подключится к строящемуся газопроводу «Турецкий поток» и построить на своей территории транзитную ветку в Сербию.

Болгарская компания «Булгартрансгаз» окончательно решила подключиться к газопроводу «Турецкий поток», который сейчас достраивает «Газпром». Также болгары будут строить новый газопровод от границы с Турцией до Сербии, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Лавникевич.

Болгария соблазнилась газовым хабом

Болгарские власти приняли принципиальное инвестиционное решение: развивать газотранспортную систему страны с учетом предстоящего ее подключения к газопроводу «Турецкий поток». Компания «Булгартрансгаз», ответственная за реализацию проекта, в своем пресс-релизе пишет, что новый газопровод протянется от болгарско-турецкой границы до границы с Сербией; его стоимость составит 2,8 млрд болгарских левов, или 1,4 млрд евро.

Инвестиционное решение было принято по результату аукциона на бронирование мощностей в новой «трубе»: две компании (одна из них – российский «Газпром») забронировали 100% будущих объемов транзита газа. По информации «Булгартрансгаза», новый газопровод сможет принимать голубое топливо из «Турецкого потока», когда он будет достроен.

Ранее российские СМИ часто и охотно писали, что Болгария, Сербия и Венгрия заинтересованы в продлении «Турецкого потока» и получении через него российского газа. Однако прежде официальных подтверждений этому не звучало – возможно, пресс-релиз «Булгартрансгаза» как раз и следует считать таковым.

В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак не раз заявлял, что вариант строительства продолжения газопровода «Турецкий поток» через Болгарию и продление его до Австрии – приоритетны для России. Он озвучивал разные возможные маршруты – от варианта Греция – Италия до идеи поставок через Турцию в Болгарию и дальше – в Сербию, Венгрию и Австрию. «Для нас наиболее приоритетным является направление в сторону Болгарии и Австрии», – говорил российский министр.

Немногим ранее – 17 января – «Булгартрансгаз» зарегистрировал компанию «Газов хъб Балкан» (Balkan Gas Hub), которая будет управлять деятельностью планируемого к созданию в стране газового хаба. Изначально 100% акций новой компании принадлежат «Булгартрансгазу», но в дальнейшем до 49% в акционерном капитале могут быть проданы сторонним акционерам.

Задача «Газов хъб Балкан» – создать на территории Болгарии газовую биржу. Предполагается, что на первом этапе компания предоставит участникам газового рынка в Болгарии и юго-восточной Европе возможность торговли газом на электронной платформе. А далее, по мере развития инфраструктуры (включая упомянутый выше газопровод от границы до границы), биржа обеспечит возможность торговли физическими объемами газа.

Своей заинтересованности в создании болгарского хаба никогда не скрывал «Газпром»: там отмечали, что его появление, как и реализация проекта по расширению газотранспортной сети «Булгартрансгаза» от болгаро-турецкой до болгаро-сербской границы, поспособствует «повышению безопасности поставок в Болгарию, регион и Европейский Союз, и добавит для ЕС новые маршруты поставок газа».

Сейчас сложно сказать, какие суммы инвестиций вложит «Газпром» (или аффилированные с ним компании) в строительство газопровода и/или газового хаба. Более того, пока неизвестно, будут ли россияне вообще вкладываться деньгами или все строительство оплатят будущие потребители в обмен на скидки на газ, или это вообще такой инвестиционный проект правительства Болгарии.

Но можно с уверенностью предположить, что без серьезного российского лоббирования, возможно, с крупной коррупционной составляющей, там дело не обошлось. Ведь Болгария, по сути, пошла против официальной позиции Евросоюза, согласно которой транзит газа через Украину должен быть сохранен.

«Турецкий поток» – проект безтранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. В окончательном варианте трубопровод будет состоять из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год каждая.

Первая должна снабжать газом турецких потребителей уже с конца текущего года, вторая – европейских. Также «Газпром» рассчитывает построить в 2020-2022 гг. несколько газопроводов-коннекторов, позволяющих российскому газу поступать через Болгарию, Сербию, Венгрию, Словакию в Австрию. 19 ноября 2018 г. «Газпром» завершил строительство морского участка газопровода.

Любой ценой – мимо Украины

Желание Болгарии получить российский газ из «Турецкого потока» заставило вспомнить историю с провальным проектом «Южный поток» – несостоявшимся газопроводом по дну Черного моря от России до Болгарии. Тогда София после нескольких лет колебаний, под давлением ЕС и США отказалась от участия в проекте, тем самым его «похоронив». Впрочем, потом «Газпром» переформатировал «Южный поток» в «Турецкий поток».

Теперь в Кремле рассчитывают, что «Турецкий поток» в паре с «Северным потоком – 2» позволит резко сократить объем транзита российского газа через Украину. При этом оба газопровода «Газпром» хочет ввести в эксплуатацию в 2019 г., но допускает, что из-за санкций и другого международного противодействия начало их работы может быть отложено на год-два или даже больше.

Напомним, что 19 ноября была закончена сварка замыкающего стыка, после чего по газопроводу был пущен газ – пока в пробном режиме. По поводу завершения прокладки подводной части трубы «Турецкого потока» в Стамбуле была организована торжественная церемония с участием президентов России и Турции – Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Позднее, уже в январе, турецкий и российский лидеры встретились в Москве, где также обсудили газопровод. «Рассчитываем, что работы по укладке сухопутной части будут вестись такими же ударными темпами», – сказал тогда Путин. А незадолго до этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна также хочет получать газ через газопровод «Турецкий поток». Получается, для завершения картины не хватало как раз решения Болгарии все же строить свой коннектор.

В конце 2018 г. Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом не исключил возможность подключения Южной Европы к «Турецкому потоку» через Грецию. Вполне вероятно, что именно это оказалось «толчком» для руководства Болгарии, которое посчитало, что потенциальные доходы от транзита и выгоды от скидок на газ могут достаться соседям-конкурентам, которым «и так вся Европа помогает».

Ну а Путин не забыл намекнуть «европейским партнерам», что Балканы – традиционная сфера интересов и влияния России. В интервью сербской газете «Политика» он заявил: «Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны юга Европы должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения «Турецкого потока» не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя».

После этого в Сербии заговорили о строительстве магистрального газопровода (МГП) «Сербский поток» по маршруту Болгария – Сербия – Венгрия. Его пропускную способность сами сербы оценивают в 17,5 млрд куб. м газа в год, что больше чем мощность всей нитки «Турецкого потока», предназначенной для снабжения юга Европы (15,75 тыс. куб. м).

Получается, именно последняя цифра соответствует тому, какого объема газового транзита может лишиться Украина из нынешних 87 млрд куб. м газа в год.

Сегодня Украине, к сожалению, приходится воспринимать грядущий запуск в эксплуатацию «Турецкого потока» как свой проигрыш. Конечно, после этого Украина не лишится полностью транзита газа из России, но позиции «Газпрома» в идущем сейчас газовом торге станут куда более серьезными. Более того, «Северный поток – 2» несет в себе меньшую угрозу для Киева, поскольку он мало связан с газоснабжением Южной Европы.

А вот из-за «Турецкого потока» Украина может не только потерять часть транзита, но и лишиться возможности создать свой собственный газовый хаб у границы со Словакией, как планировалось. Существующий газовый хаб в Австрии, создаваемый – в Болгарии, планируемый – в Украине… Многовато газовых хабов для Юго-Восточной Европы.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»