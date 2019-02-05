В Канаде отказали в аккредитации российским пропагандистским масс-медиа

Российские пропагандисты пытались попасть на мероприятия «лимской группы», где обсуждалась ситуация в Венесуэле.

Министерство иностранных дел Канады не допустило российских пропагандистов из агентств «Спутник», РИА «Новости» и «ТАСС» к освещению заседания, «лимской группы» в Оттаве, об этом заявили в посольстве РФ в Канаде, передает «Укринформ».

Отмечается, что на агентство «ТАСС» в Канаде работает собственный корреспондент, который имеет постоянную аккредитацию в парламенте, но на мероприятие в МИД его все равно не допустили.

Кроме россиян, в журналистской аккредитации на встречу, «лимской группы» отказали также журналистам венесуэльского вещателя «teleSUR». В правительстве Канады СВС News пояснили, что этот канал является государственным пропагандистским ресурсом.

Напомним, в понедельник в Оттаве прошло внеочередное заседание так называемой «лимской группы». Его участники подтвердили поддержку Хуана Гуайдо как временного президента страны, однако выступили против применения силы.

Напомним, в 2017 году глава МИД Канады Христя Фриланд обвинила Россию в том, что та распространяет дезинформацию о ее покойном деде украинского происхождения, который якобы сотрудничал с нацистами в оккупированной Польше. Сообщалось, что после инцидента из Оттавы выдворили пресс-секретаря посольства РФ в Оттаве Кирилла Калинина, который распространял эту информацию.

«Укринформ»