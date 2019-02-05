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Зона "русского мира"

Россия без сыра. Цимбалюк о последних заявлениях Захаровой

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
05 февраля 2019

В России разгорелись нешуточные страсти вокруг сыра. Украинский журналист Цимбалю оказался в центре «сырного» скандала.

Это история о том как Мария Захарова и российские сыровары ополчились против меня. Хотели накормить меня сыром, но передумали, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Они продолжают убеждать себя и других, что в России хорошо, а в Украине плохо. У меня остался один открытый вопрос: сыровары из РФ, когда приезжают из Европы, привозят с собой сыры или предпочитают продукцию собственного производства.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: антисанкции, Мария Захарова, Роман Цимбалюк, Россия, сыры, Украина

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