В Украине сократили количество поездов идущих в Россию

Пассажиропоток между странами продолжает сокращаться,

ПАО «Укрзалізниця» уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию с 5 февраля, сообщает пресс-служба общества.

«С 5 февраля года поезда № 24/23 Одесса – Москва – Одесса и № 20/19 Харьков – Москва – Харьков будут курсировать через день вместо ежедневно», – говорится в сообщении.

Отмечается, что уменьшение рейсов поездов в России связано со «стремительным падением пассажиропотока между странами» – он в 2018 году сократился на 20% по сравнению с 2017 годом.

«С конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. За период с августа до конца прошлого года Укрзализныця перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ», – говорится в сообщении.

В начале августа 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

Позже Омелян уточнил, что в Минифраструктуры планируют прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, грузовое железнодорожное сообщение прекращаться не будет.

В 2018 году «Укрзалізниця» отменила прямые поезда и прицепные вагоны, которые направлялись в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.

«Укрзалізниця»