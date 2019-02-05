Афганистан и интересы Москвы: Кремль хочет дружить с талибами

Запрещенная в России террористическая группировка «Талибан» едет в Москву. Во вторник в столице открывается конференция по урегулированию ситуации в Афганистане, на которую и прибудут представители талибов.

На встрече будут обсуждать, в частности, вывод из страны иностранных войск. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отозвать американских военных из исламской республики, но только если талибы пойдут на уступки и начнут переговоры с правительством Афганистана. Москва обещает проводить мирные конференции столько, сколько потребуется для полного урегулирования в республике. Обозреватель «КоммерсантЪ» Максим Юсин задумался о том, почему российская дипломатия решила активизироваться на афганском направлении.

В Москве начинается очередное мероприятие по Афганистану, которое называется «Конференция афганских политиков по урегулированию в стране». И хотя официально утверждается, что встречу организуют не российские власти, а представители афганской диаспоры, тот факт, что в последнее время именно Москва проявляет небывалую активность на афганском направлении, отрицать бессмысленно. Предыдущая конференция по Афганистану проходила в российской столице совсем недавно, в ноябре прошлого года.

В этой ситуации удивительными (и неожиданными) кажутся несколько моментов. Во-первых, то, что умиротворением Афганистана занимается именно Россия, которая с этой страной не граничит и, в отличие от государств НАТО, не имеет там сегодня воинского контингента.

При этом США, несущие на себе основное бремя расходов на афганскую войну, ведут себя на дипломатическом поле гораздо более скромно. То же можно сказать и о Пакистане – неизменном действующем лице всех внутриафганских конфликтов в последние 40 лет.

Во-вторых, парадоксальная ситуация складывается с присутствием в Москве делегации талибов что в ноябре, что сейчас. Дело в том, что официально движение «Талибан» в России до сих пор запрещено, и это заставляет журналистов, берущих комментарии у талибов, заниматься словесной эквилибристикой.

По закону, СМИ, упоминающие о «Талибане», должны обязательно сообщать и о том, что группировка в России находится вне закона. Особенно забавно эта фраза звучит в сюжетах из отеля «Президент» на Большой Якиманке, где в креслах уютно расположились те самые запрещенные талибы.

Они примеряют на себя роль едва ли не главного посредника в афганском урегулировании и, надо признать, делают это очень вовремя. Президент США Дональд Трамп объявил о сокращении американского контингента в Афганистане, при этом очевидно, что и окончательный вывод сил НАТО из этой страны не за горами.

Что произойдет потом, несложно представить. Режим, существующий в Кабуле с 2001 года, начнет сыпаться как карточный домик. Нынешние афганские руководители не могут и мечтать о том, чтобы продержаться в одиночку более трех лет, как это сумел сделать президент Наджибулла после вывода советской армии в феврале 1989 года.

Даже сейчас, когда американцы еще не ушли и готовы поддерживать своих афганских союзников в критические моменты, правительственные силы неспособны противостоять натиску талибов. Новости о разгроме того или иного блокпоста, о захвате талибами того или иного населенного пункта, о капитуляции того или иного гарнизона приходят каждую неделю, а то и чаще. И можно не сомневаться, что вывод американцев окончательно деморализует сторонников правительства.

Поэтому и тактика, и стратегия президента Ашрафа Гани сегодня сводятся к тому, чтобы убедить Дональда Трампа не уходить. Но тот остается непреклонным. Вот и в конце прошлой недели в интервью телеканалу CBS он заявил, что хочет как можно быстрее заключить мир с талибами, и добавил, что на афганскую кампанию Вашингтон тратит ежегодно $50 млрд.

И здесь самое время вспомнить, что, в отличие от Ирака или Ливии, западное вмешательство в Афганистане не стало дестабилизирующим фактором. И что Афганистан без «Аль-Каиды», без лагерей подготовки боевиков с Северного Кавказа, без правительства исламских фундаменталистов доставлял и его соседям, и России гораздо меньше головной боли, чем когда он находился под властью «Талибана».

Но ничто не бывает вечным. И уже сейчас надо задумываться о том, как строить отношения с новым, постамериканским Афганистаном. Для Москвы, по большому счету, принципиально важен один момент – чтобы новая власть, установив режим шариата в пределах Афганистана, не пыталась экспортировать его в среднеазиатские республики бывшего Советского Союза.

Учитывая, что талибы, в отличие от «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (также запрещенных в России), не имеют глобальных амбиций и не пытаются распространить свою идеологию на всю планету, есть шанс, что Россия сумеет найти с ними общий язык. И, возможно, диалог о будущем устройстве Афганистана и о будущем сосуществовании с ним идет как раз сейчас. Надо же пользоваться тем, что делегации талибов с завидной регулярностью начали летать в Москву.

Максим Юсин, «КоммерсантЪ FM»