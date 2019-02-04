Синдром «русского мира»: ментальный вирус который обязательно себя проявит

Жена убийцы Кеннеди, давшая после убийства свидетельские показания против него, теперь оправдывает своего мужа.

Марина Прусакова. Семьдесят восемь лет. Или Марина Освальд Портер. Жена Ли Харви Освальда. Которую он привез из Минска в 1962 году, – об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко, развивая тему поражения сознания людей «русским миром».

В день убийства Кеннеди Марина показала, где Ли хранил свою винтовку. В гараже, завернутой в плед. Плед был на месте. Винтовки в нем не оказалось. За несколько месяцев до этого Марина сделала несколько фотографий Ли Харви с винтовкой и газетой. Он хотел показать свою решимость.

За несколько месяцев до убийства Кеннеди Освальд стрелял в генерала Уолкера. С сорока метров. Из винтовки. С оптикой. Промахнулся. Но, уходя, оставил Марине записку. О том, что это Освальд стрелял в Уолкера, рассказала именно Марина. До этого у полиции не было подозреваемого.

Марина Прусакова. Семьдесят восемь лет. Или Марина Освальд Портер. Жена Ли Харви Освальда. Которую он привез из Минска в… Опубліковано Аркадієм Бабченком Понеділок, 4 лютого 2019 р.

А во время приезда в Даллас, если не ошибаюсь, губернатора Техаса, хотел застрелить и его. Из пистолета. Марина пистолет отобрала. Спрятала. А самого Ли заперла в туалете.

Еще в Минске, разочаровавшись в социализме, Освальд пытался сделать взрывное устройство. А когда начался Карибский кризис, предлагал Марине захватить самолет и улететь на Кубу. Говорил, что даст ей пистолет и она будет держать пассажиров на прицеле.

Задержан Ли Харви Освальд, напомню, был через сорок минут после убийства Кеннеди, но не за это, а за убийство сержанта Типпета, который подозвал его, как подходящего под описание подозреваемого.

Марина дала в отношении Ли Освальда свидетельские показания в комиссии Уоррена. Четырежды.

В 1989 году Марина стала гражданской США.

Теперь она говорит, что Освальд невиновен.

И все это наговор и инсинуации ФБР.

Неизлечимые.

Аркадий Бабченко, Facebook