Керчь под угрозой экологического терроризма. Обострения экологической ситуации в оккупированном Крыму

В конце января сего года группа «Информационное Сопротивление» сообщала о резком обострении неблагоприятной экологической ситуации в оккупированном Крыму в районе Керчи.

Речь шла о разборке коммерческими строительными предприятиями, контролируемыми РФ, Нижне-Чербушского и Верхне-Чербушского хранилищ отходов металлургического производства. Накопленные запасы сыпучих отходов на сегодняшний день используются оккупантами в строительстве гражданских объектов в Крыму, хотя содержание в них фосфора, хрома, ванадия и мышьяка превышает гранично допустимую концентрацию в десятки раз, пишет на своей странице в Facebook координатор «Информационного Сопротивления», нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук:

«По информации группы ИС, существует высокая вероятность резкого ухудшения экологической ситуации на оккупированном Россией полуострове Крым. В частности — в районе г. Керчь.

Это связано с разборкой коммерческими строительными предприятиями, контролируемыми РФ, хранилища отходов металлургического производства, накопленных в результате работы Камыш-Бурунского железорудного комбината в контексте добычи сыпучих стройматериалов.

Созданные на месте крымских озёр Нижне-Чербушское и Верхне-Чербушское хранилище отходов металлургии — это гидротехнические сооружения, которые содержат токсические вещества в виде мелкодисперных частиц. Содержание в них фосфора, хрома, ванадия и мышьяка превышает гранично допустимую концентрацию в 30-150 раз, в зависимости от места забора пробы.

При этом, накопленные запасы сыпучих отходов на сегодняшний день используются в качестве добавки при изготовлении цемента и строительного песка.

Данная ситуация может привести к вспышке массовых заболеваний населения, а также угрожает флоре и фауне на сотни километров от хранилищ, путём распространения токсических веществ морской водой вдоль побережья Чёрного моря.

Справка «Информационного Сопротивления»: Камыш-Бурунский железорудный комбинат – в настоящее время закрытое предприятие по добыче, обогащению и агломерации руд железа (в т.ч. с примесями мышьяка, фосфора и др.) в р-не Керчи, ранее производил офлюсованный агломерат железных руд и флюсовый известняк. Включает 3 железорудных и 1 известняковый карьеры, дробильно-обогатительную и агломерационную фабрики, др. объекты. Порт Камыш-Бурунского комбината российские оккупанты активно используют: в 2015 г они «национализировали» ООО «Керченский морской порт «Камыш-Бурун», а в 2017 г он был взят под охрану Крымского отряда Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России.»

Относительно обострения экологической ситуации в оккупированном КрымуПо информации группы ИС, существует высокая… Опубліковано Dmitry Tymchuk Понеділок, 28 січня 2019 р.

Удивительно, но эту угрозу наконец «обнаружили» даже подконтрольные российским оккупантам СМИ полуострова. «Добыча песка из Плавней Нижне-Чурбашенского хвостохранилища… с каждым днем становится все больше» — сообщают они. И, публикуя фотографии трупов животных возле разработок, констатируют: «О том, что для одних добыча песка из могильника — это только бизнес, а для других смерть, свидетельствует повышение хронических бронхо-легочных заболеваний жителей…». Дается впечатляющий перечень болезней, которые приносит местным жителям новоявленный «бизнес» оккупантов.

И, наконец, звучит вопрос (цитата): «А теперь задумайтесь те, кто дал разрешение на разработку могильника, вы повезете своих детей и родителей на горпляж в этом году? А кто из керчан, кто купались в прошлом году на горпляже, не замечал не проходящего кашля…? Не пора ли задуматься? Не было бы поздно».

Комментаторы из местных озабоченно пишут: «Жуть. Керчан вообще уничтожить хотят?», «Что же это такое то, нас вообще за людей не считают!!!». И даже прозревают: «Сюжет называется — «В Керчи возможна экологическая катастрофа», а я считаю, что она уже произошла и последствия теперь аукнутся на всех, ну кроме приезжих вандалов…», «Последние два года семья не слезает с сосудосуживающих, никогда ими раньше не пользовались, явно это последствие экологического терроризма который происходит в последнее время»…

В конце января с.г. группа ИС сообщала о резком обострении неблагоприятной экологической ситуации в оккупированном Крыму… Опубліковано Dmitry Tymchuk Понеділок, 4 лютого 2019 р.

Вот вам и «не было бы поздно». Можем огорчить: «поздно» уже давно наступило — весной 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. Как саранча, российские оккупанты пожирают и загаживают все на захваченных землях, даже тех, которые нынче они громко именуют «новыми субъектами Российской Федерации». Российская оккупация – это тяжелая болезнь, передающаяся военно-идеологическим путем, и лечить заговорами ее невозможно. Только уничтожая сам вирус.

Дмитрий Тымчук, Facebook