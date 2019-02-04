В Ивано-Франковской области священник московского клира сбежал от своих прихожан под гимн Украины

Приход принял решение о переходе общины из Московского патриархата в Православную церковь Украины.

На Ивано-Франковщине Богородчанская религиозная община храма Святых Апостолов Петра и Павла перешла к Православной церкви в Украине без священника. Депутат Ивано-Франковского областного совета Святослав Никорович сообщил об этом в Facebook.

«Вот как поп бежал под гимн Украины. Еще нужно что-то кому-то объяснять?», — написал депутат, опубликовав видео собрания общины Боголодчан.

«Когда еще в Москве квакали лягушки, в Киеве уже была своя митрополия», — заявил депутат.

Ось як піп тікав під гімн України. Ще треба щось комусь пояснювати? Опубліковано Святославом Никоровичем Неділя, 3 лютого 2019 р.

По словам чиновника, Московский патриархат пытается рассорить украинцев и насадить свои приоритеты.

Настоятель храма протоиерей Владимир Шувар вышел из Дворца культуры Богородчан, где проводили собрания, под гимн Украины и возгласы «позор».

В то же время пресс-служба УПЦ МП отрицает переход общины к ПЦУ.

Відео від храму Святих апостолів Петра і Павла (Свято-Троїцький храм) смт. Богородчани. Думку вірян храму учасники так званих "зборів" вислухати відмовилися, і навіть не допускали представників релігійної громади у преміщення, де вони відбувалися.Попри це вірянам вдалося потрапити у приміщення клубу та залишити копію протоколу про проведення парафіяльних, за рішенням яких релігійна громада залишилася у лоні Української Православної Церкви на чолі з Митрополитом Онуфрієм.В знак незгоди із проведенням паралельних "зборів", релігійна громада храму покинула приміщення та хресним ходом напрвилася до храму. Опубліковано Православне Прикарпаття. Івано-Франківська єпархія УПЦ Неділя, 3 лютого 2019 р.

«Пресс-служба Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП) опровергает ложную информацию о переходе религиозной общины с. Богородчаны к ПЦУ», — говорится в сообщении Московского патриархата.

В УПЦ МП утверждают, что 206 членов религиозной общины со священником проголосовали за сохранение подчинения московскому патриархату во главе с Онуфрием.

В знак протеста часть общины скандировала, что «собрание незаконные» и отправилась крестным ходом в храм, где верующие начали молитвенное стояние.

«Укринформ» пишет, что священник не может перейти в новую церковь, потому что его сын учится в России.

В сентябре 2018 года в УПЦ МП заявили, что «Правый сектор» пытается захватить здание митрополичьих палат при храме в Богородчанах. Позже оказалось, что в УПЦ МП перепутали «Правый сектор» с представителями местной власти.

Богородчанский райсовет и администрация передавали в собственность музыкальной школе имущественный комплекс памятника архитектуры «Митрополичьи палаты».

4 февраля представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, во время согласительного совета, что в ПЦУ перешли около 204 приходов УПЦ МП.

«Украинско-Российское обозрение»