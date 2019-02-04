Лукашенко намерен усилить охрану беларусской границы

Беларусь увеличивает количество пограничников на охране госграницы. Лукашенко объясняет это тем, что «вызовов стало больше».

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявляет о намерении увеличить численность пограничников в стране. Он объяснил свое решение «потребностями национальной безопасности» и назвал такой шаг беспрецедентным, сообщает об этом 4 февраля пресс-служба Лукашенко.

«С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность – важнейший фактор», – сказал Лукашенко.

Комментируя положение на белорусской границе, Александр Лукашенко отметил, что «вызовов стало больше, чем было даже в прошлом году».

Пресс-служба президента Беларуси