Без вести пропавший капитан судна «Норд» объявлен в розыск

Пропал находящийся под судебным следствием капитан рыболовецкого судна «Норд» из оккупированного Крыма 26 января.

Полиция объявила в розыск капитана арестованного российского судна «Норд» Владимира Горбенко. Информация о его розыске была обнародована на сайте Министерства внутренних дел в понедельник, 4 февраля.

Согласно данным из списка без вести исчезнувших граждан, Горбенко пропал 26 января. Место исчезновения – Мелитополь Запорожской области.

Его разыскивает местный отдел полиции.

Напомним, 28 января адвокат Горбенко заявил, что его клиент пропал и не выходит на связь. 29 января полиция начала расследование по признакам ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией «пропал без вести» на основании заявления брата пропавшего.

Адвокат Горбенко Максим Могильницкий отмечает, что Горбенко пропадает не первый раз.

В октябре 2018 года Украина и Россия обменялись задержанными моряками с российского судна «Норд» и украинских судов «ЯМК-0041» и «ЯОД-2105». Были обменены все матросы, кроме капитанов.

Российский сейнер «Норд» с 10 членами экипажа на борту задержан 25 марта 2018 года. Капитану Горбенко вменяется ст.332-1 Уголовного кодекса (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом).

МВД Украины