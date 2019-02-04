Частный чартер Пригожин совершал ежемесячные полеты в Сирию и Африку

Журналисты отследила рейсы самолета «повара Путина» в Сирию и Африку. Был ли сам Пригожин на борту во время всех этих перелетов, неизвестно.

Самолет, предположительно принадлежащий российскому бизнесмену Евгению Пригожину, которого называют «поваром Путина», почти каждый месяц совершает перелеты в страны Ближнего Востока и Африки, в которых воюют российские наемники, говорится в расследовании «Новой Газеты» и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).

Речь идет о самолете «Raytheon Hawker 800XP» с регистрационным номером M-VITO. Официально он принадлежит сейшельской компании, которая не раскрывает своих владельцев. Авторы расследования связывают этот самолеет с Пригожиным, опираясь на записи в соцсетях его дочери, а также на тот факт, что той же сейшельской компании принадлежит яхта, на которой отдыхала семья Пригожина.

«Новая газета» отследила все перемещения самолета с конца 2016 по начало 2019 года. Чаще всего он летал между Москвой и Петербургом. На втором месте по количеству визитов — Бейрут (48 раз за два года). «Новая газета» предполагает, что это было лишь промежуточная остановка перед продолжением полета в Сирию или Африку. Борт фиксировали в небе над Сирией (21 раз), Египтом (27 раз) и Ливией (покрытия системы отслеживания в других странах нет). По данным кенийских СМИ, он также бывал в Судане и Чаде.

Был ли Пригожин на борту во время всех этих перелетов, неизвестно. Источник, имеющий доступ к данным регистрации, подтвердил лишь один перелет бизнесмена в столицу Судана Хартум в сопровождении двух предполагаемых бойцов ЧВК «Вагнер».

«Новая Газета» отправила вопросы Пригожину для этого материала в пресс-службу его компании «Конкорд». Ответы, как и в других случаях, были опубликованы в группе «Конкорда» в сети «ВКонтакте». Пригожин ответил, что бизнес-джет M-VITO ему не принадлежит и он им не пользуется. Визит в Судан он также отрицает. На вопросы об интересах в Африке Пригожин отвечать отказался.

Напомним, в конце ноября Bloomberg узнал о работе наемников «повара Путина» в 10 странах Африки.

«Новая Газета»