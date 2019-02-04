Чуть меньше половины молодых россиян желает эмигрировать из России

Чуда не произошло. 2 февраля США объявили о приостановке участия в подписанном в 1987 году Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В России 41% жителей в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы эмигрировать из страны, говорится в исследовании «Левада-центра».

«Уровень образования существенно не влияет на готовность эмигрировать (по данным этого опроса), в отличие от возраста. Молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет в два раза чаще показателя по выборке в целом заявляли о своем желании уехать за границу на постоянное место жительства», – говорят социологи.

При этом общее количество заявивших о желании эмигрировать – 17% человек.

Молодежь также чаще демонстрирует позитивное восприятие эмигрантов. Положительное и нейтральное отношение к ним находилось практически в равном соотношении: 45% и 51% соответственно.

Негативнее всех к эмигрировавшим относятся респонденты в возрасте от 55 лет и старше.

При этом у каждого пятого жителя России (20%) есть родные или знакомые, которые за последние два-три года переехали за границу на постоянное место жительства.

«Эмиграционные настроения» в большей мере были характерны для тех, кто хотел бы активнее участвовать в политике (24% против 14% среди дистанцирующихся от политической сферы), и тех, кто не чувствовал себя под защитой закона (21% против 10%).

Опрос проводился 13–19 декабря 2018 года среди 1600 совершеннолетних жителей.

Статистическая погрешность не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%, 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Напомним, что количество россиян, которые сожалеют о распаде Советского Союза достигло 66%, а до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%.

«Левада-центра»