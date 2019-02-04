В Украине собираются запретить присутствие российских наблюдателей на выборах

Инициаторы законопроекта стремятся поддержать усилия украинской дипломатии и помочь не допустить российских наблюдателей в Украину.
Депутаты Верховной Рады предлагают внести изменения в законодательство по наблюдению за выборами. Соответствующий законопроект №9524 зарегистрировали в парламенте в понедельник.
Одна из соавторов проекта Ирина Геращенко написала, что в нем говорится о невозможности участия наблюдателей из России в украинских президентских и парламентских выборах.
«На согласительном совете призвала коллег, чтобы ВР поддержать позицию украинской дипломатии, и принять законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях», – отметила Геращенко.
Разом з колегами зареєстрували законопроект про неможливість участі спостерігачів з країни — агресора РФ на українських…
Опубліковано Iryna Gerashchenko Понеділок, 4 лютого 2019 р.
На сайте парламента текст проекта еще не обнародован.