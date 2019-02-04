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Новости

В Украине собираются запретить присутствие российских наблюдателей на выборах

Верховная Рада Украины
04 февраля 2019

Инициаторы законопроекта стремятся поддержать усилия украинской дипломатии и помочь не допустить российских наблюдателей в Украину.

Депутаты Верховной Рады предлагают внести изменения в законодательство по наблюдению за выборами. Соответствующий законопроект №9524 зарегистрировали в парламенте в понедельник.

Одна из соавторов проекта Ирина Геращенко написала, что в нем говорится о невозможности участия наблюдателей из России в украинских президентских и парламентских выборах.

«На согласительном совете призвала коллег, чтобы ВР поддержать позицию украинской дипломатии, и принять законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях», – отметила Геращенко.

Разом з колегами зареєстрували законопроект про неможливість участі спостерігачів з країни — агресора РФ на українських…

Опубліковано Iryna Gerashchenko Понеділок, 4 лютого 2019 р.

На сайте парламента текст проекта еще не обнародован.

Верховная Рада Украины

Tags: Верховная Рада, Ирина Геращенко, Россия, Украина

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