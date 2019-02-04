На карпатском курорте транслировался запрещенный российский телеканал «Благих Новостей»

Ретрансляция осуществлялась в местной гостинице.
В городе Яремче Ивано-Франковской области транслировали запрещенный российский телевизионный канал «Телерадиосеть Благих Новостей». Пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины сообщила об этом 4 февраля.
Отмечается, что ретрансляция осуществлялась в местной гостинице «Маковица».
«31 января к представителю Нацсовета Игоря Маслова поступила жалоба от жителя области», — сообщили в ведомстве.
По решению Нацсовета от 31 августа 2016 года ретрансляцию «Телерадиосети Благих Новостей» ограничили для распространения на территории Украины.
Сообщается, что после профилактической беседы работников СБУ с руководством отеля показ этого российского телеканала, который распространялся со спутника, прекратили.
Пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины