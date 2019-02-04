Кокаин в гибридной войне. Базовые принципы жизни криминального картеля «Российская Федерация»

Контрабанда кокаина – одна из специализаций путинского клана еще со времен бандитского Петербурга 90-х.

В отличие от кокаина с логотипом «Единой России», изъятого летом бельгийской таможней, арестованные в Кабо-Верде 9,5 тонн этого наркотика не были маркированы. Однако «откуда дровишки» и без всякой маркировки понятно. И не только потому, что везли кокаин российские моряки, пишет на своей странице в Facebook Игорь Эйдман.

Контрабанда кокаина – одна из специализаций путинского клана еще со времен бандитского Петербурга 90-х (см. в интернете множество статей на эту тему). Понятно, что этот сверхприбыльный бизнес российские братки в погонах и без не оставляют и сейчас. Чего стоил только скандал с 400 килограммами кокаина, обнаруженными в российском посольстве в Буэнос-Айресе, которые по информации аргентинской полиции должны были быть вывезены из этой страны на самолете Патрушева.

Кокаин в гибридной войнеВ отличие от кокаина с логотипом "Единой России", изъятого летом бельгийской таможней,… Опубліковано Игорем Эйдманом Субота, 2 лютого 2019 р.

Если в 90-е кокаин для путинских был просто источником быстрого обогащения, то сейчас его не могут не использовать в большой политике. Кокаин – дорогой наркотик. Известно, что на нем сидят многие представители западной политической и бизнес-элиты. Тот, кто продает им кокаин, держит их за яйца, вернее, буквально за нос и способен манипулировать ими. Путинский кокаиновый картель не мог пройти мимо такой возможности. Кокаин, а также огромный черный нал с его продажи, стал инструментом растления, подкупа, шантажа, деморализации западных элит; мощным оружием гибридной войны в руках Кремля.

Характерно, что западные страны не могут или не хотят всерьез бороться с этой угрозой. Например, в истории с аргентинским кокаином немецкие власти фактически помогли Кремлю спрятать концы в воду, незаконно выдав России главного фигуранта этого дела Андрея Ковальчука. По словам адвоката: «Из Германии его вывезли с нарушением закона, еще срок обжалования не истек». Есть информация, что решение о выдаче Ковальчука было принято немцами после настойчивой просьбы высшего российского руководства.

Если так дальше пойдет, кремлевская операция «кокаин в обмен на свободу» будет успешно реализована.

Игорь Эйдман, Facebook