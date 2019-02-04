Холодная война до победного конца. Как Россия превратилась в страшилку для НАТО

Российские власти готовы рассмотреть идеи США по новому Договору о ракетах средней и меньшей дальности, но сами ничего предлагать не будут.

Такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В минувшие выходные Вашингтон, как и обещал, приостановил действие предыдущего соглашения. Москва ответила зеркально и пообещала заняться разработкой новых вооружений. У сторон есть полгода на то, чтобы окончательно выйти из ДРСМД. В это время остаются теоретические шансы спасти соглашение. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что России грозит дальнейшая изоляция.

До официального старта гонки вооружений остается полгода. Вернее так: гонка вооружений идет давно, через шесть месяцев начнется ее ускорение – чрезвычайно опасный этап. С высокой долей вероятности Америка начнет разворачивать новые системы вооружений непосредственно на границах России. Например, в Прибалтике. И эти системы будут угрожать всей нашей обширной территории.

Так называемой буферной зоны из стран Варшавского договора более не существует. Что это значит, понятно: вероятность серьезной конфронтации возрастает в разы. Требование Вашингтона известно – ликвидировать ракету 9М729. Если нет, договор разрывается. Москва, понятно, ликвидировать ничего не собирается.

Но тем не менее оправдывается, что это придирки – на самом деле она вписывается в существующие соглашения. Но за океаном не верят. Собственно, ракета здесь уже ни при чем. Нам дают понять, что они сильнее и круче. И что их надо слушать и подчиняться. Время уговоров прошло.

Что касается российской военной мощи, США всем видом дают понять, что никакой угрозы она для них не представляет. Они, понятно, далеко, под ударом оказывается Европа. Но она тоже согласна с Америкой. Так что на Старый Свет надежды никакой. Значит, разговор окончен. Вступаем в новый этап противостояния. Шансы на победу невелики.

Проблема еще и в том, что на достойный ответ – на новое оружие – нужны деньги, а где их взять? Значит, очередные непопулярные меры внутри страны также исключать нельзя. Это не может не сказаться на кармане рядового налогоплательщика. Можно ли избежать гонки вооружений и дальнейшей мировой изоляции? Конечно, можно: надо на деле доказать, что современная Россия никому не угрожает.

Сейчас же все наоборот – Москва превратилась в общемировую страшилку. НАТО российской угрозой пугает европейских обывателей. И они боятся.

Но если Россия предстанет открытым государством, где нет политических заключенных, где не сажают за критику власти, где настоящая рыночная экономика без коррупции и полицейского произвола, где бал правят любовь и доброта, тогда и западные «ястребы скажут»: «Да нет, с такой страной нужно дружить, а не воевать. Инвестировать для общего блага».

Но нет, такого не будет. Россия продолжит закрываться, и перспективы у нас самые мрачные. Еще больше закрутить гайки, свободы желательно поменьше, а контроля побольше. Вся беда в том, что Запад пошел на принцип. Разговоры закончились.

Пришло время ультиматумов. А ответить нам нечем, разве что всерьез начать войну с перспективой попасть в рай. Кроме ДРСМД, скорее всего, свернут и другие соглашения. Будут давить по всем направлениям.

Холодная война до победного конца. А советской мощи уже нет – ушла в историю. Так что желательно что-нибудь за полгода придумать, чтобы спасти ДРСМД, а за ним и все остальное. Шансов, конечно, мало, но надежда умирает последней.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»