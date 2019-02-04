Россия рассчитывает, что Япония признает итоги Второй Мировой, – Лавров

Россия, по-прежнему настаивает на своем «суверенитете» над Курильскими островами.

Россия рассчитывает, что Япония «признает итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет РФ над Курильскими островами», без этого разговор с Россией невозможен, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров на своей пресс-конференции в Бишкеке, передают РИА «Новости».

«Россия что должна предпринимать? Мы хотели бы, чтобы наши японские соседи четко подтвердили очевидное, а именно итоги Второй мировой войны, включая полное признание и уважение суверенитета Российской Федерации, в том числе над упомянутыми вами Курильскими островами. Без этого мы никакой разговор организовать не сможем», – сказал Лавров выступая в Киргизско-Российском Славянском университете.

Напомним, что в январе МИД России вызывал японского посла из-за «претензии» на Курильские острова. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляют, что «решение проблемы мирного договора возможно в условиях новой атмосферы в российско-японских отношениях».

РИА «Новости»