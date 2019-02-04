Лавров пугает мир возросшей угрозой ядерной войны

Глава российского МИД заявил, что разрыв Договора о ракетах средней и меньшей дальности повысит «риск начала ядерного конфликта».

Выступая в университете в столице Киргизии, глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал решение Вашингтона начать выход из ДРСМД. По словам министра, речь идет наступлении новой эпохи, когда США «взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями», сообщает РИА «Новости».

Упоминал Лавров и о планах Соединенных Штатов по созданию ядерных боеприпасов малой мощности. По его словам, все это понизит порог применения ядерного оружия и повысит риски возникновения конфликта.

Российский министр предположил, что результатом случившегося станут развитие холодной войны и гонка вооружений. Однако Москва будет реагировать на возникающие угрозы «военно-техническими средствами».

Что касается перспектив российско-американского диалога по стратегической стабильности, Лавров выразил надежду, что «Соединенные Штаты дозреют до понимания своей ответственности за создаваемые их политикой проблемой.

«Тогда милости просим, двери открыты, будем разговаривать на равных, на основе учета законных интересов друг друга, а не выдуманных», — сказал министр.

США объявили о приостановке участия в ДРСМД 1 февраля. Она вступила в силу 2 февраля.

Россия «ответила» на действия американских властей «зеркально». Президент Владимир Путин объявил о приостановке участия в договоре на встрече с Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не намерена втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений.

РИА «Новости»