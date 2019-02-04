Чемпиона по «крышепаду» в ОРДЛО и другие факты жизни жизни в оккупации

Пользуясь удобным случаем, сурковец Пушилин стал проявлять небывалую активность в теме «интеграции народных республик» и даже выводить в публичную плоскость свою жену.

Неожиданная пропажа главаря «ЛНР» из публичного пространства, на фоне «сладкой» жизни «первой леди «ДНР», – все это эпизоды жизни в оккупации, которыми запомнилась прошедшая неделя в ОРДЛО, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Месячное отсутствие Пасечника

На уходящей неделе жизнь в оккупированном Луганске и окрестностях мало чем отличалась от предыдущего «праздничного» периода. Те же жилые кварталы, заваленные мусором, который никто вывозить не спешит, повсеместные проблемы с продуктами первой необходимости и многочасовые очереди на автобусы, отправляющиеся на КПВВ «Станица Луганская» с не менее продолжительным стоянием уже на линии соприкосновения. Единственное, сменилась погода: теперь неубранный, начиная с нового года, снег превратился в голый лед, что стало чревато более серьезными бытовыми травмами.

Правда, войдя, наконец, в будничный режим, внимательные луганчане внезапно обнаружили пропажу – вот уже более месяца нигде на публике не появляется главарь российской оккупационной администрации в ОРЛО, бравый «генерал-майор МГБ «ЛНР» Пасечник. Само собой, данное исчезновение обсуждается разве что на кухнях да в соцсетях, при этом, как и раньше, пасечниковы билборды «Построим республику вместе» красуются на каждом углу, а пропагандистские СМИ тиражируют «указы», «распоряжения» и всяческие заявления по поводу и без «всенародно любимого главы «ЛНР».

Однако на людях «дядя Леня» появлялся в последний раз еще 28 декабря прошлого года, когда поздравлял детишек с наступающими праздниками, весело фотографируясь с ними за одним столом. С тех пор нет ни одного не то что видеофакта, но даже фотофакта реального существования Пасечника.

Конечно, данный предводитель коллаборантов вполне мог выпросить в Москве для себя неофициальные каникулы и свалить куда-то, чтобы просто отдохнуть. Впрочем, ранее такой «отпуск», продолжающийся уже больше месяца, не позволяли себе ни «папередник» Плотницкий, ни «коллеги из соседней страны» Захарченко либо Пушилин. А тут еще дополнительную интригу добавил российский «Яндекс», который в своей справке о «Луганской народной республике» стал называть ее «главой» тамошнего «премьера» Козлова.

Учитывая же тот факт, что доставшийся Пасечнику в наследство от Плотницкого нынешний «руководитель Совмина «ЛНР» считается креатурой противостоящих ФСБ (чей человек – Пасечник) путинского помощника Суркова и российского ГРУ (в недавнем прошлом Козлов был «начальником штаба народной милиции «ЛНР», под которую закамуфлирован 2-й армейский корпус ВС РФ, а в далеком – офицер ВВС СССР), складывается стойкое впечатление: что-то в делах Лубянки на оккупированной Луганщине явно пошло не так.

Сладкая жизнь «первой леди «ДНР»

Пользуясь таким удобным случаем, главарь российской оккупационной администрации сурковец Пушилин стал проявлять небывалую активность в теме «интеграции народных республик». Постоянно акцентируя на поэтапности процесса, «глава «ДНР» уже проанонсировал в ближайшем будущем учреждение «единой железнодорожной компании» и ликвидацию «таможенных» постов на «границе с «ЛНР». А там, гляди, если карта ляжет, будет и «единый парламент», и «единое правительство», причем под управлением самого же Пушилина.

Параллельно он озаботился другой гранью создания собственного имиджа «отца народа» – выведением в публичную плоскость «матери народа» или «первой леди «ДНР», проще говоря, своей жены Ирины. Теперь «царица всея ОРДО» мелькает на голубых экранах и газетных передовицах исключительно в роли «покровительницы обездоленных», то, посещая интернат для сирот, то, обнимая детей-инвалидов в реабилитационном центре, то, выступая в качестве попечительницы в еще какой-нибудь богадельне.

При этом уже практически каждый житель оккупированной части Донетчины хорошо знаком с главной вехой биографии Пушилиной. А именно: что она познакомилась со своим будущим мужем с десяток лет назад в конторе под названием «Сладкая жизнь», торговавшей, похоже, кондитерской продукцией, о чем, кстати, свидетельствовала символика на конторских столах известной фирмы «Конти». Тогда она была еще не Пушилина и работала в бухгалтерии «Сладкой жизни», но свой шанс ухватиться за пушилинскую бороду не упустила.

Кто победил в «чемпионате по крышепаду»

Впрочем, светская хроника с участием «первой леди «ДНР» вряд ли смогла отвлечь жителей всех ОРДЛО от главного явления этой зимы для оккупированного Донбасса – повального «крышепада», продолжившегося и на минувшей неделе, хотя снежные завалы на крышах уже изрядно подтаяли. К тому же, если бы проводился между двумя донбасскими квазигосударственными образованиями «чемпионат по крышепаду», ОРДО б разгромило ОРЛО как по количеству самих инцидентов, так и по числу их жертв.

Еще 21 января упавшее перекрытие над одним из цехов Дебальцевского завода металлургического машиностроения убило местную заведующую складом. А неделей спустя, 28 января, из под завалов после «крышепада» на Горловском машиностроительном заводе извлекли мертвое тело 63-летнего слесаря-ремонтника. Между прочим, тут под тяжестью снега рухнула не только кровля здания ремонтно-механического цеха этого предприятия, но и две стены, чего также раньше не случалось.

К счастью, остальная «крышепадная» статистика не настолько трагическая. 27 января в Торезе (после деоккупации Чистяково) обвалилась крыша многоквартирного дома, о пострадавших не сообщается. 30 января под тяжестью снега упала кровля макеевского кафе «Трактир». 31 января не стало перекрытия механосборочного цеха донецкого завода «Донецкгормаш». И, несмотря на то что именно здесь обычно кипит работа по ремонту поврежденной силами ООС российской военной техники, на этот раз также обошлось без жертв.

Олег Полищук, «Деловая Столица»