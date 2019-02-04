Криминальное шоу в Совфеде. Драматургия Следкома России в аресте Арашуковых и их подельников

Число фигурантов дела Арашуковых о многомиллиардных хищениях газа продолжает расти. В минувшую пятницу был арестован шестой подозреваемый – топ-менеджер «Ессентукигоргаза» Алан Кятов.

Кроме него в «Лефортово» сейчас находятся сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, его отец – советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» – Рауль Арашуков и еще несколько топ-менеджеров дочерних компаний «Газпрома». По версии следствия, они за 17 лет похитили газа на 30 млрд руб. О том, что стоит за этими арестами, пишет обозреватель «Ъ FM» Михаил Гуревич.

За сценарий и постановку ареста клана Арашуковых отечественных правоохранителей стоило бы номинировать на какую-нибудь награду в сфере организации массовых мероприятий. Шоу получилось действительно красивым и масштабным. Шутка ли, провести задержания одновременно в Москве, Санкт-Петербурге и в ряде других городов, обеспечить участие в процессе главы Совфеда, генпрокурора и руководителя Следственного комитета, организовать голосование по снятию неприкосновенности и даже предложить задержанному сенатору ответить на выдвинутые обвинения прямо с высокой трибуны верхней палаты парламента.

Что и говорить, пресса и общественность в восторге. Для усиления эффекта журналистам даже сообщили пару смачных подробностей о том, как сенатор пытался покинуть зал заседаний, но был остановлен ледяным окриком Валентины Матвиенко, а потом попросил переводчика. Буквально на следующий день нам показали ролик с богатствами, найденными в доме представителя Карачаево-Черкесии: золотые слитки и сабли, инкрустированные драгоценностями, как бы подчеркивали неправедность нажитого капитала.

Настоящий капитал в акциях должен храниться или хотя бы на банковских счетах. А тут почти как набитая долларами квартира полковника Захарченко. Власть не только наглядно, но и очень стильно продемонстрировала, как в очередной раз перед законом все равны, и поблажек не будет никому. Только к борьбе за чистоту рядов федеральной власти все это шоу если и имеет, то крайне опосредованное отношение.

По сути, мы наблюдаем второй сезон чисток региональных элит на Кавказе. Напомню, ровно год назад в Дагестане был арестован премьер-министр республики, два его заместителя и еще ряд высокопоставленных чиновников. Тогда говорилось о декриминализации властных структур Дагестана.

Сейчас представитель Следственного комитета России Светлана Петренко назвала задержания и обыски 30 января «работой правоохранительных органов по декриминализации Карачаево-Черкесской республики». Думаю, не стоит удивляться, если через год, а то и раньше мы станем свидетелями продолжения этого своеобразного кавказского банкета.

К сожалению, криминализация стала не просто побочным, а по многим параметрам основным итогом строительства властной вертикали после отмены прямых выборов губернаторов в 2004 году. Как известно, даже после урезанного возвращения демократических институтов на региональном уровне для северокавказских республик было сделано исключение.

Утверждалось, что делается это для предотвращения межнациональных конфликтов. А в итоге мы получили укрепление криминальных кланов, которые долгое время удовлетворяли центр, а на местах творили, что хотели. Ну и заодно 32-летнего сенатора, который с 18 лет побеждал на всех псевдовыборах с 98% поддержки, а теперь обвиняется в убийстве и участии в ОПГ. Но зато картинка красивая, и аресты можно проводить с настоящим кавказским размахом.

Михаил Гуревич, «Коммерсантъ FM»