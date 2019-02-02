Я просто не люблю все русское, – Бабченко

В тоже время, Бабченко не теряет оптимизма относительно будущего путинского «рейха», который сам себе роет могилу противопоставляя Россию всему миру.

После того что Россия сделал против Украины, против самого журналиста Аркадия Бабченко – Россия не заслуживает никакой любви и никакого сочувствия. Так в эфире программы «Prime: Бабченко» на телеканале «ATR» высказался журналист, телеведущий Аркадий Бабченко, отвечая на вопрос одного из зрителей.

«У меня больше нет моего дома, потому что это именно вы назвали меня национал предателем, лишили меня родины, выгнали меня из страны, вы меня травили, пытались меня здесь убить. И теперь спрашиваете: «почему это он нас так ненавидит». Просто я не люблю все русское», – заявил Бабченко.

В тоже время Бабченко отмечает, что в самой России все катится в тартарары, и ситуация становится просто кошмарной. Последние события, особенно смерть дочери арестованной активистки «Открытой России».

«А знаете, что действительно бесит… Вот все эти люди, которые орали, что Бабченко совсем с ума сошел, что он паникер, что он алармист, все эти, блядь, еврооптимисты сраные, которые говорили, что все еще не так плохо, что надо менять власть изнутри, что тот, кто сравнивает с Рейхом – мудак и сволочь, ну не может же власть дойти до такого абсурда, все эти призывальщики к соблюдению закона и непротивлению насилием – вот все эти замечательные люди, они все как-то совершенно незаметно плавно перетекли куда-то по заграницам», – пишет журналист н своей странице в Facebook.

«И все совершенно пи###то устроены на удачных местах. В Берлинах, Прагах, Дойче Веллях, Свободах, Каррнет Таймах, Лондонах, Вашингтонах… Квартиры на Мальтах. В пи###тых городах на пи###тых работах», – подчеркивает Бабченко.

А знаете, что действительно бесит… Вот все эти люди, которые орали, что Бабченко совсем с ума сошел, что он паникер,… Опубліковано Аркадієм Бабченком Четвер, 31 січня 2019 р.

«А те люди, которые их слушали и верили – с трибуны же человек вещает, с телевизора вещает, умное еб#ло делает и рассказывает, что все не так еще плохо, в советы какие-нибудь там по правам человека входит, в общественные палаты – и говорили мне: ну, Аркан, ну чего ты, ну не сгущай краски, ну не так же все мрачно в самом деле – эти люди теперь по тюрьмам. Детей под арестом хоронят», – добавил журналист.

«А я в беженстве – и бешенстве – читаю, как сажают моих друзей. И как про эти посадки ахают и охают все те же сраные еврооптимисты, только теперь уже из своего прекрасного далека», – эмоционально отмечает Бабченко.

«И вот мне ужасно хочется спросить всех этих прекрасных людей – а вы понимаете, какие вы конченные мудаки, а?», – задает прямой вопрос журналист.

«Не слушайте вы их, братцы. Не будет хорошо. Будете лишь потом в камере выть, да волосы на голове рвать. Хватайте детей в охапку и бегите», – резюмирует Бабченко.

Однако при этом российский журналист все таки не теряет оптимизма насчет будущего путинского «рейха». Поводом к этому стал фактический старт новой гонки вооружений, из-за позиции самой России по ракетному договору с США.

«Россия долго нарушала Договор о ядерном оружии малой и средней дальности, разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, угрожающие союзникам и войскам США заграницей. Завтра США прерывают исполнение свои обязательств по Договору и начинают процесс выхода из Договора», – цитирует журналист новостное сообщение.

«Ура, товарищи. Гонка вооружений, прерванная в 1987 году заключением «Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», возобновлена официально», – не скрывает своих эмоций Бабченко.

"Россия долго нарушала Договор о ядерном оружии малой и средней дальности, разрабатывая и размещая запрещенные ракетные… Опубліковано Аркадієм Бабченком Субота, 2 лютого 2019 р.

«Чем все закончилось в прошлый раз, мы отлично помним. А если ты в тех же условиях производишь те же действия – результат будет тем же», – подчеркнул журналист.

«Лично мне этот результат очень нравится. Доброе утро», – пишет Бабченко в заключении.

Напомним, что Путин объявил о «зеркальной» приостановке участия России в ракетном договоре. Россия начинает работы по созданию гиперзвуковой ракеты средней дальности.

Аркадий Бабченко, «ATR»