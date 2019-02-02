В Россия заявили об ответном разрыве ракетного договора с США

Путин объявил о «зеркальной» приостановке участия России в ракетном договоре. Россия начинает работы по созданию гиперзвуковой ракеты средней дальности.

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет «ТАСС».

«Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем.Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, — ред.], и мы будем делать то же самое», — заявил Путин на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Также Путин поручил остановить попытки инициировать переговоры по вопросу ДРСМД, отметив, что предложения России «остаются на столе» и «двери для переговоров открыты».

«Прошу оба ведомства [МИД и Минобороны] впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме», — заявил Путин.

По его словам, лучше подождать, «пока наши партнеры [США] созреют» для «равноправного содержательного диалога».

Путин также поддержал предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о начале работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

Напомним, вчера США приостановили свое участие в ракетном договоре с Россией. Соединенные Штаты требуют от России уничтожения крылатой ракеты наземного базирования SSC-8 (9M729), которая нарушает ДРСМД.

Эта ракета предназначена для комплекса «Искандер». Претензии к ней заключаются в том, что она способна летать на расстояние более 500 километров, что противоречит ДРСМД. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ракету таким количеством топлива, чтобы та не могла преодолеть 500-километровый рубеж.

Договор о РСМД Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в декабре 1987 года. Летом 1988 года договор вступил в силу. США и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

«ТАСС»