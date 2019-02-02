Митрополит Онуфрий и олигарх Новинский ездили в Москву, где они поздравили патриарха Кирилла

Телеканалу «ATR» вечером 1 февраля удалось заснять эксклюзивные кадры возвращения в Украину одиозного политика и предстоятеля УПЦ МП.

Предстоятель УПЦ МП, митрополит Онуфрий и народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский приняли участие в торжествах по случаю десятилетия интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которые проходили в Москве 31 января, сообщает крымскотатарский телеканал «ATR».

Долгое время никто не знал, когда митрополит Онуфрий и Новинский вернутся в Киев и где именно приземлится их самолет. Однако съемочной группе телеканала «ATR» вечером 1 февраля удалось заснять эксклюзивные кадры, как кортеж с одиозным политиком и предстоятелем УПЦ МП выезжает из ворот VIP-терминала аэропорта «Киев» (Жуляны).

Так, несколько съемочных групп различных телеканалов караулили под VIP-терминалом аэропорта «Киев» начиная с 18:00 часов. По инсайдерской информации, частный самолет из Москвы с Новинским и Онуфрием должен был приземлиться в Киеве около 19:00, но из-за сильного тумана «Киев» (Жуляны) не принимали на посадку самолеты. Часть из них перенаправили в аэропорт «Борисполь», некоторые рейсы вовсе отменили.

Через час появилась информация, что самолет с Новинским и Онуфрием сядет в «Борисполе». Туда сразу же выехала одна наша съемочная группа и программа «Деньги». Остальные журналисты разъехалась. Около 21:00 журналисты «ATR» получили информацию из собственного инсайдерских источников, что борт Новинского сядет все же в «Жулянах», в 21:35.

В 21:45 нашим журналистам удалось заснять эксклюзивные кадры, как кортеж с одиозным политиком и руководителем УПЦ МП, выезжает из ворот VIP-терминала. Так, из из терминала Б аэропорта «Киев» (Жуляны) выехал микроавтобус Chevrolet, в котором, по словам журналиста ATR, находились люди в рясах, а в автомобиле Mercedes был Вадим Новинский.

Как известно, 31 января 2019 в Большом зале Государственного Кремлевского дворца состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию Поместного собора Русской Православной Церкви в 2009 году и интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 1 февраля состоялось богослужение в храме Христа Спасителя. Митрополит УПЦ МП Онуфрий принял участие в торжественных мероприятиях.

«ATR»