В Украине подтвердили размещение Россией ракет «Искандер» вблизи границы

Россия развернула новые ракетные комплексы «Искандер» в Краснодарском крае возле Крыма.

Минобороны Украины подтвердило размещения Россией 12 ракетных комплексов «Искандер» в 250 км до границы с Украиной, говорится в ответе министерства на информационный запрос «УНИАН» относительно данных американских СМИ о развертывании в непосредственной близости к украинско-российской границы такого типа вооружения.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины и в пределах открытой информации, сообщается следующее: в районе населенного пункта Краснодар (250 км до границы с Украиной) развернута ракетная бригада, на вооружении которой находятся ракетные комплексы «Искандер-М» (12 пусковых установок)», — говорится в ответе Минобороны.

Напомним, 11 декабря 2018 года американский телеканал Fox News со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные компанией Imagesat International, сообщил, что Россия в Краснодаре развернула ракеты и пусковые установки «Искандер».

Россия развернула новые ракетные комплексы «Искандер» в Краснодарском крае возле Крыма, телекомпания «Fox News» со ссылкой на спутниковые снимки Imagesat International.

Дальность полета ракеты «Искандер» может достигать 500 километров. Она способна нести как ядерные, так и неядерные боеголовки, поэтому представляет опасность для большинства союзников США по НАТО в регионе.

На фото видны военные объекты, их инфраструктура – ангары, бункеры, а также сами комплексы «Искандер» вместе с транспортно-заряжающими машинами.

«Fox News» рассказал также, что такие же комплексы Россия развернула и у границы с Монголией в Улан-Удэ.

Дальность полета ракеты «Искандер» может достигать 500 километров. Она способна нести как ядерные, так и неядерные боеголовки, поэтому представляет опасность для большинства союзников США по НАТО в регионе.

Напомним, по данным Минобороны Украины, по состоянию на конец декабря силы Российской Федерации возле границ Украины достигают 53 тысячи военнослужащих.

«УНИАН»