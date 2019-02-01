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Гуманитарная аура

Пять главных мемов патриарха Кирилла. Главные скандалы предстоятеля Московского патриархата

Елена Шмараева, «Новое Время»
01 февраля 2019

Пять скандалов вокруг имени патриарха Кирилла от которых он практически не пострадал. Все прегрешения владыки сошли на нет в путинской России.

Ровно десять лет назад, 1 февраля 2009 года, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ведущий программы «Слово пастыря» на «Первом канале», стал святейшим Патриархом Московским и всея Руси – высшим иерархом Русской Православной церкви. За десять лет патриаршего служения Кирилл (в миру Владимир Гундяев) много раз оказывался в центре скандалов, связанных с бизнесом, политикой и предметами роскоши. Но ему и РПЦ каждый раз удавалось выйти из этих скандалов без сколько-нибудь существенных последствий, пишет на страницах сайта телеканала «Новое Время» Елена Шмараева.

Часы Breguet. Чудесное отражение

Дорогие часы известной французской фирмы на руке патриарха впервые попали в объективы фотокамер в июле 2009 года. Но на снимке не было видно лица Кирилла: только узнаваемые элементы облачения и запястье с часами.

Это позволило главе РПЦ в эксклюзивной беседе рассказать журналисту Владимиру Соловьеву, что растиражированное в СМИ изображение – грубая подделка. Интервью с патриархом было исполнено в странном жанре: Кирилл поговорил с Соловьевым один на один, а потом пересказал эту беседу в радиоэфире.

На руке у патриарха, делился журналист (уважительно называя его Святейшеством), часы отечественные, подаренные Дмитрием Медведевым. Кирилл настаивал, что вообще не носит часы вместе с облачением – только с гражданской одеждой. Он даже признал, что какой-то Breguet у него есть: мол, после скандала проверил, чего ему надарили за годы служения, – и сам удивился. Но раньше даже не открывал их, так они в коробке и стоят.

Встреча патриарха Кирилла с министром юстиции Андреем Коноваловым 3 июля 2009 года.

Эти слова позже вдохновили неизвестного интернет-юмориста на создание мема: он «прифотошопил» коробку к часам на запястье Кирилла, когда Breguet стоимостью около $30 тысяч заметили опять – только уже на официальной фотографии пресс-службы РПЦ. Пытаясь замять разгорающийся скандал с вновь материализовавшимися часами, старательный, но не очень внимательный сотрудник пресс-службы в фотошопе удалил патриаршие часы, забыв стереть их отражение в блестящей поверхности стола. С других страничек, где Кирилл запечатлен в облачении и в часах, исчезла часть снимков.

Когда новостей о стертых часах стало больше, чем о том, что они стоят $30 тысяч, в РПЦ признали: сотрудник переборщил с фотошопом и вернули часы на место. Сколько они стоят, откуда взялись и носит ли он их, патриарх больше не объяснял.

Зато в 2018 году один из интернет-мемов по мотивам скандала с Breguet’ом стал поводом для возбуждения уголовного дела: жителя Барнаула Андрея Шашерина обвинили по статье 282 УК (экстремизм) за размещение «ВКонтакте» картинки, на которой Иисус спрашивает у патриарха, который час, а в ответ слышит нецензурную просьбу оставить его в покое. В январе 2019 года обвинения с Шашерина сняли из-за частичной декриминализации статьи.

Квартира в доме на набережной. Сестра в пыли

«Пыльное дело» или судебное разбирательство вокруг «квартиры патриарха» предали огласке в марте 2012 года. Женщина по имени Лидия Леонова, живущая в одной из квартир знаменитого Дома на набережной в Москве (дом 2 по улице Серафимовича), подала иск к соседу: во время ремонтных работ тот якобы запылил ее квартиру и имущество в ней (звучал термин «нанопыль», из-за которой мебель и книги пришли в негодность).

В качестве компенсации Леонова якобы требовала у ответчика квартиру, но суд постановил взыскать в ее пользу без малого 20 миллионов рублей за моральный и материальный ущерб – очень крупную для подобных дел сумму. (Юристы не припоминали аналогичных компенсаций в гражданских тяжбах из-за нарушений во время ремонта).

Как заявил ответчик – бывший министр здравоохранения России, кардиолог и священник Юрий Шевченко (точнее, выступавший в СМИ от его имени сын), – владельцем квартиры оказался никто иной как действующий патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А женщина по фамилии Леонова – некая родственница первоиерарха РПЦ.

Юрий Шевченко-младший (слева) в Замоскворецком суде Москвы.

В уже упоминавшемся интервью Владимиру Соловьеву, пересказанном Владимиром Соловьевым, патриарх Кирилл говорил, что квартиру ему выдали специальным постановлением президента Бориса Ельцина. Потом Кирилл ее приватизировал, но ни дня в ней не жил. Только перевез библиотеку отца, очень дорогую сердцу патриарха. А поселились в квартире его двоюродные сестры, которые «положили свою жизнь на служение святейшему».

И однажды сестра позвонила патриарху и пожаловалась: в квартире нечем дышать, книги все в пыли. На их восстановление и понадобились впоследствии миллионы рублей (заключение для суда дала Российская государственная библиотека). Вмешиваться в тяжбу Кирилл, по его словам, не стал: во-первых, в квартире он не живет, а во-вторых, Шевченко – священник, получился бы конфликт интересов.

Семья Шевченко пыталась подавать встречные иски к Леоновой и Гундяеву о незаконном обогащении, жаловалась, что адвокат по их делу – давняя знакомая председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. Но ответчики терпели неудачу за неудачей и в итоге выплатили Леоновой 19,7 млн рублей.

Вторая двоюродная сестра патриарха Кирилла (по его словам, в квартире в Доме на набережной жили они обе) в 2016 году фигурировала в расследовании телеканала «Дождь» о банке РПЦ «Пересвет». Заместитель председателя совета директоров банка Елена Холодова, которой принадлежат 0,3% его акций, приходится Лидии Леоновой родной сестрой, пришли к выводу авторы материала.

Яхта «Паллада» и другие плавсредства

Летом 2011 года (уже после часов, но до квартиры) к предметам роскоши, приписываемым патриарху, прибавилась яхта класса люкс «Паллада». Впрочем, достоверных свидетельств того, что она принадлежит ему на правах собственности, не приводилось: речь шла просто об очень дорогом при сравнительно небольших размерах судне (не менее $4 млн), которое состоит на балансе РПЦ и служит для речных вояжей самого патриарха и высокопоставленных гостей, которых он принимает на Валааме. В сети появились снимки изысканных интерьеров яхты, а также информация о том, что РПЦ ее подарил «Лукойл», а до этого она принадлежала Управделами президента (Владимир Путин якобы встречал на ней гостей празднования 300-летия Петербурга).

Патриарх прибыл в Плес, 2015 год.

Диакон Александр Волков, тогдашний замглавы пресс-службы РПЦ, рассказал, что яхта «Паллада» находится на балансе Московской патриархии, за ее содержание платит церковь, а сколько это стоит, вопрос некорректный.

В 2015 году патриарх Кирилл был замечен на другой яхте – прибыл на ней в Плес совершать паломничество по храмам Ивановской области. Эту яхту, пояснили в РПЦ, разово зафрахтовали для мероприятия. «Часы замазали, а яхту не получилось», – шутили в соцсетях. В том же году на яхте Azimut рассмотрели человека, похожего на патриарха, экологические активисты из Краснодара (якобы церковный иерарх сам был за штурвалом). Этот предположение в пресс-службе РПЦ комментировать не стали, как и упомянутую в том же материале дачу в Геленджике, якобы принадлежащую главе церкви.

Участие в предвыборной кампании Владимира Путина

Став патриархом при президенте Дмитрии Медведеве, сменившем на посту главы государства Владимира Путина, Кирилл открыто поддержал Путина во время предвыборной кампании 2012 года. Встретившись с ним – тогда еще премьером – глава РПЦ сказал, что Путин имеет «наибольшие шансы реализовать это кандидатство в реальную должность». Также патриарх высказался по поводу «лихих девяностых» в том ключе, что Путин, придя к власти, исправил «кривизну истории», наметившуюся в те тяжелые годы.

Первая строчка панк-молебна Pussy Riot «Богородица, Путина прогони» – перформанса в Храме Христа Спасителя, обернувшегося «двушечкой» в колонии за хулиганство, – была адресована именно патриарху Кириллу. Активистки обвиняли его в том, что он вмешивается в политику и поддерживает Путина.

Владимир Путин и Патриарх Кирилл.

В день приговора Pussy Riot вышло заявление Высшего церковного совета РПЦ смысл которого сводился к тому, что прощать «кощунство» церковь не будет. Через год после приговора участницам панк-группы в статью 148 Уголовного кодекса РФ внесли поправки, которые позволили сажать «за оскорбление чувств верующих».

7 мая 2012 года после инаугурации Владимира Путина (которого, как и предсказывал патриарх, выбрали президентом) глава РПЦ совершил в честь этого события благодарственный молебен в Благовещенском соборе Московского Кремля. До 2012 года подобной традиции не существовало. В мае 2018-го, когда Путин стал президентом России в четвертый раз, патриарх снова совершил такой обряд.

Очевидное-невероятное. Почетный профессор

За две недели до десятой годовщины интронизации патриарха Кирилла Российская академия наук объявила о признании его почетным профессором. «Большой популяризатор науки», – сказала о патриархе руководитель пресс-службы РАН Светлана Попова.

Среди ученых заслуг первоиерарха РПЦ она перечислила участие в съемках популярной некогда передачи о науке «Очевидное – невероятное» и знакомство с Петром Капицей, знаменитым советским физиком и лауреатом Нобелевской премии 1978 года.

«Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», – аргументировала решение РАН пресс-секретарь.

Церемония должна была пройти 22 января, но ее отменили. За сутки до торжественного мероприятия в СМИ выступили академики РАН, которые входят в неформальный, но уважаемый клуб «1 июля».

Ученые заметили, что присвоение звания профессора, пусть и почетного, человеку, к науке отношения не имеющему, «ставит в крайне неловкое положение»» как РАН, так и того, кто это звание получает. Публичные заявления о присвоении степени, они, не называя имени патриарха Кирилла, назвали попыткой давления.

В итоге вопрос о звании с повестки дня заседания президиума РАН сняли, а перед несостоявшимися профессорами (вместе с патриархом ученой степени должна была удостоиться спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко) извинились.

Елена Шмараева, «Новое Время»

Tags: Pussy Riot, Кирилл, Россия, РПЦ

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