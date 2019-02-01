Пять главных мемов патриарха Кирилла. Главные скандалы предстоятеля Московского патриархата

Пять скандалов вокруг имени патриарха Кирилла от которых он практически не пострадал. Все прегрешения владыки сошли на нет в путинской России.

Ровно десять лет назад, 1 февраля 2009 года, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ведущий программы «Слово пастыря» на «Первом канале», стал святейшим Патриархом Московским и всея Руси – высшим иерархом Русской Православной церкви. За десять лет патриаршего служения Кирилл (в миру Владимир Гундяев) много раз оказывался в центре скандалов, связанных с бизнесом, политикой и предметами роскоши. Но ему и РПЦ каждый раз удавалось выйти из этих скандалов без сколько-нибудь существенных последствий, пишет на страницах сайта телеканала «Новое Время» Елена Шмараева.

Часы Breguet. Чудесное отражение

Дорогие часы известной французской фирмы на руке патриарха впервые попали в объективы фотокамер в июле 2009 года. Но на снимке не было видно лица Кирилла: только узнаваемые элементы облачения и запястье с часами.

Это позволило главе РПЦ в эксклюзивной беседе рассказать журналисту Владимиру Соловьеву, что растиражированное в СМИ изображение – грубая подделка. Интервью с патриархом было исполнено в странном жанре: Кирилл поговорил с Соловьевым один на один, а потом пересказал эту беседу в радиоэфире.

На руке у патриарха, делился журналист (уважительно называя его Святейшеством), часы отечественные, подаренные Дмитрием Медведевым. Кирилл настаивал, что вообще не носит часы вместе с облачением – только с гражданской одеждой. Он даже признал, что какой-то Breguet у него есть: мол, после скандала проверил, чего ему надарили за годы служения, – и сам удивился. Но раньше даже не открывал их, так они в коробке и стоят.

Эти слова позже вдохновили неизвестного интернет-юмориста на создание мема: он «прифотошопил» коробку к часам на запястье Кирилла, когда Breguet стоимостью около $30 тысяч заметили опять – только уже на официальной фотографии пресс-службы РПЦ. Пытаясь замять разгорающийся скандал с вновь материализовавшимися часами, старательный, но не очень внимательный сотрудник пресс-службы в фотошопе удалил патриаршие часы, забыв стереть их отражение в блестящей поверхности стола. С других страничек, где Кирилл запечатлен в облачении и в часах, исчезла часть снимков.

Когда новостей о стертых часах стало больше, чем о том, что они стоят $30 тысяч, в РПЦ признали: сотрудник переборщил с фотошопом и вернули часы на место. Сколько они стоят, откуда взялись и носит ли он их, патриарх больше не объяснял.

Зато в 2018 году один из интернет-мемов по мотивам скандала с Breguet’ом стал поводом для возбуждения уголовного дела: жителя Барнаула Андрея Шашерина обвинили по статье 282 УК (экстремизм) за размещение «ВКонтакте» картинки, на которой Иисус спрашивает у патриарха, который час, а в ответ слышит нецензурную просьбу оставить его в покое. В январе 2019 года обвинения с Шашерина сняли из-за частичной декриминализации статьи.

Квартира в доме на набережной. Сестра в пыли

«Пыльное дело» или судебное разбирательство вокруг «квартиры патриарха» предали огласке в марте 2012 года. Женщина по имени Лидия Леонова, живущая в одной из квартир знаменитого Дома на набережной в Москве (дом 2 по улице Серафимовича), подала иск к соседу: во время ремонтных работ тот якобы запылил ее квартиру и имущество в ней (звучал термин «нанопыль», из-за которой мебель и книги пришли в негодность).

В качестве компенсации Леонова якобы требовала у ответчика квартиру, но суд постановил взыскать в ее пользу без малого 20 миллионов рублей за моральный и материальный ущерб – очень крупную для подобных дел сумму. (Юристы не припоминали аналогичных компенсаций в гражданских тяжбах из-за нарушений во время ремонта).

Как заявил ответчик – бывший министр здравоохранения России, кардиолог и священник Юрий Шевченко (точнее, выступавший в СМИ от его имени сын), – владельцем квартиры оказался никто иной как действующий патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А женщина по фамилии Леонова – некая родственница первоиерарха РПЦ.

В уже упоминавшемся интервью Владимиру Соловьеву, пересказанном Владимиром Соловьевым, патриарх Кирилл говорил, что квартиру ему выдали специальным постановлением президента Бориса Ельцина. Потом Кирилл ее приватизировал, но ни дня в ней не жил. Только перевез библиотеку отца, очень дорогую сердцу патриарха. А поселились в квартире его двоюродные сестры, которые «положили свою жизнь на служение святейшему».

И однажды сестра позвонила патриарху и пожаловалась: в квартире нечем дышать, книги все в пыли. На их восстановление и понадобились впоследствии миллионы рублей (заключение для суда дала Российская государственная библиотека). Вмешиваться в тяжбу Кирилл, по его словам, не стал: во-первых, в квартире он не живет, а во-вторых, Шевченко – священник, получился бы конфликт интересов.

Семья Шевченко пыталась подавать встречные иски к Леоновой и Гундяеву о незаконном обогащении, жаловалась, что адвокат по их делу – давняя знакомая председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. Но ответчики терпели неудачу за неудачей и в итоге выплатили Леоновой 19,7 млн рублей.

Вторая двоюродная сестра патриарха Кирилла (по его словам, в квартире в Доме на набережной жили они обе) в 2016 году фигурировала в расследовании телеканала «Дождь» о банке РПЦ «Пересвет». Заместитель председателя совета директоров банка Елена Холодова, которой принадлежат 0,3% его акций, приходится Лидии Леоновой родной сестрой, пришли к выводу авторы материала.

Яхта «Паллада» и другие плавсредства

Летом 2011 года (уже после часов, но до квартиры) к предметам роскоши, приписываемым патриарху, прибавилась яхта класса люкс «Паллада». Впрочем, достоверных свидетельств того, что она принадлежит ему на правах собственности, не приводилось: речь шла просто об очень дорогом при сравнительно небольших размерах судне (не менее $4 млн), которое состоит на балансе РПЦ и служит для речных вояжей самого патриарха и высокопоставленных гостей, которых он принимает на Валааме. В сети появились снимки изысканных интерьеров яхты, а также информация о том, что РПЦ ее подарил «Лукойл», а до этого она принадлежала Управделами президента (Владимир Путин якобы встречал на ней гостей празднования 300-летия Петербурга).

Диакон Александр Волков, тогдашний замглавы пресс-службы РПЦ, рассказал, что яхта «Паллада» находится на балансе Московской патриархии, за ее содержание платит церковь, а сколько это стоит, вопрос некорректный.

В 2015 году патриарх Кирилл был замечен на другой яхте – прибыл на ней в Плес совершать паломничество по храмам Ивановской области. Эту яхту, пояснили в РПЦ, разово зафрахтовали для мероприятия. «Часы замазали, а яхту не получилось», – шутили в соцсетях. В том же году на яхте Azimut рассмотрели человека, похожего на патриарха, экологические активисты из Краснодара (якобы церковный иерарх сам был за штурвалом). Этот предположение в пресс-службе РПЦ комментировать не стали, как и упомянутую в том же материале дачу в Геленджике, якобы принадлежащую главе церкви.

Участие в предвыборной кампании Владимира Путина

Став патриархом при президенте Дмитрии Медведеве, сменившем на посту главы государства Владимира Путина, Кирилл открыто поддержал Путина во время предвыборной кампании 2012 года. Встретившись с ним – тогда еще премьером – глава РПЦ сказал, что Путин имеет «наибольшие шансы реализовать это кандидатство в реальную должность». Также патриарх высказался по поводу «лихих девяностых» в том ключе, что Путин, придя к власти, исправил «кривизну истории», наметившуюся в те тяжелые годы.

Первая строчка панк-молебна Pussy Riot «Богородица, Путина прогони» – перформанса в Храме Христа Спасителя, обернувшегося «двушечкой» в колонии за хулиганство, – была адресована именно патриарху Кириллу. Активистки обвиняли его в том, что он вмешивается в политику и поддерживает Путина.

В день приговора Pussy Riot вышло заявление Высшего церковного совета РПЦ смысл которого сводился к тому, что прощать «кощунство» церковь не будет. Через год после приговора участницам панк-группы в статью 148 Уголовного кодекса РФ внесли поправки, которые позволили сажать «за оскорбление чувств верующих».

7 мая 2012 года после инаугурации Владимира Путина (которого, как и предсказывал патриарх, выбрали президентом) глава РПЦ совершил в честь этого события благодарственный молебен в Благовещенском соборе Московского Кремля. До 2012 года подобной традиции не существовало. В мае 2018-го, когда Путин стал президентом России в четвертый раз, патриарх снова совершил такой обряд.

Очевидное-невероятное. Почетный профессор

За две недели до десятой годовщины интронизации патриарха Кирилла Российская академия наук объявила о признании его почетным профессором. «Большой популяризатор науки», – сказала о патриархе руководитель пресс-службы РАН Светлана Попова.

Среди ученых заслуг первоиерарха РПЦ она перечислила участие в съемках популярной некогда передачи о науке «Очевидное – невероятное» и знакомство с Петром Капицей, знаменитым советским физиком и лауреатом Нобелевской премии 1978 года.

«Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», – аргументировала решение РАН пресс-секретарь.

Церемония должна была пройти 22 января, но ее отменили. За сутки до торжественного мероприятия в СМИ выступили академики РАН, которые входят в неформальный, но уважаемый клуб «1 июля».

Ученые заметили, что присвоение звания профессора, пусть и почетного, человеку, к науке отношения не имеющему, «ставит в крайне неловкое положение»» как РАН, так и того, кто это звание получает. Публичные заявления о присвоении степени, они, не называя имени патриарха Кирилла, назвали попыткой давления.

В итоге вопрос о звании с повестки дня заседания президиума РАН сняли, а перед несостоявшимися профессорами (вместе с патриархом ученой степени должна была удостоиться спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко) извинились.

Елена Шмараева, «Новое Время»