Политузнику Грибу снов вызывали скорую во время заседания «суда» в Ростове-на-Дону

Гриб, жалуясь на боли в животе, просил судью отложить заседание до следующей недели.

Украинскому политзаключенному в России Павлу Грибу вызвали скорую помощь во время заседания незаконного суда, Гриб держался за живот и заявил о плохом самочувствии, пишет «Громадське» 1 февраля.

«Я прошу вас быть гуманными и отложить заседание хотя бы на два дня, до следующей недели», – сказал украинец, держась за живот.

Отмечается, что судья сначала зачитал справку из СИЗО, в которой указано удовлетворительное состояние здоровья политзаключенного – «оснований для оказания неотложной помощи и освобождения из-под стражи нет», но согласился вызвать скорую.

Гриб на заседании рассказал, что его вывозили в Областной клинический диагностический центр, в котором посоветовали дополнительный осмотр специалистами.

По словам украинца, его беспокоит боль в животе и голове.

Отец Гриба Игорь сообщил «Украинской Правде», что следующее заседание по делу состоится 4-5 февраля.

По словам отца, российский суд не реагирует на сторону защиты украинца.

Министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter, что Гриб находится на грани жизни и смерти.

«В ожидании кремлевского судилища политзаключенный Павел Гриб на грани жизни и смерти. РФ игнорирует призывы предоставить украинцу надлежащую медицинскую помощь. Судить тяжелобольного Павла в таком состоянии – вне гуманности и человечности. Если в России вообще еще знают, что это такое», – заявил министр.

В очікуванні кремлівського судилища 🇺🇦політв'язень Павло Гриб на межі життя та смерті. РФ ігнорує заклики надати українцю належну медичну допомогу.Судити важкохворого Павла у такому стані — поза межами гуманності та людяності.Якщо в Росії взагалі ще знають,що це таке #FreeHryb — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 1, 2019

Ранее отец Павла Игорь Гриб сообщил, что состояние здоровья политзаключенного ухудшается, о чем свидетельствуют результаты обследования, Павел практически потерял зрение. Позже в комментарии, отец политзаключенного заявил, что Павел умрет, если ему срочно не сделать операцию.

«Громадське»