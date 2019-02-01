В Украине предъявили подозрение российскому следователю за дела против Яценюка и Яроша

В ходе расследования было установлено, что следователь «при отсутствии каких-либо доказательств подписал постановление о привлечении к ответственности Корчинского, Яценюка, Мазура и Яроша.

Генеральная прокуратура Украины составила уведомление о подозрении следователю Следственного комитета РФ Артуру Найманову за незаконное привлечение к уголовной ответственности четырех граждан Украины, среди которых бывший премьер-министр Арсений Яценюк и народный депутат Дмитрий Ярош, сообщил «Интерфакс-Украина».

«Сегодня составлено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного в ч.2 ст.272 Уголовного кодекса за незаконное привлечение к уголовной ответственности, объединенное с обвинением в совершении тяжкого преступления с фальсификацией доказательств следователя Следственного комитета РФ», – сказал прокурор отдела Генпрокуратуры Александр Новиков на брифинге в пятницу.

По его словам, в ходе расследования было установлено, что данный следователь «при отсутствии каких-либо доказательств причастности граждан Украины к указанным преступлениям подписал постановление о привлечении к ответственности в качестве обвиняемых… Корчинского, Яценюка, Мазура и Яроша по ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса РФ».

Напомним, в 2015 году следственный комитет РФ признал Яценюка участником чеченской войны и что якобы он удостоился даже высшей награды Джафара Дудаева.

Вместе с Яценюком якобы воевал целый ряд других граждан Украины, которые сейчас вошли в «украинский политический Олимп». Среди таких людей Следком РФ называл Дмитрия Корчинского, Игоря Мазура, Дмитрия Яроша, Валерия Бобровича, Олега Тягнибока и его брата – Андрея, Владимира Мамалыгу.

«Интерфакс-Украина»