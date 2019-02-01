В Иркутской области осудили группу лиц выведшую из страны сотню миллионов рублей

Впервые за подобное преступление в России осудили группу лиц, занимавшуюся незаконным выводом денег за рубеж.

По данным ГУ МВД по Иркутской области, группа обнальщиков вывела за границу более 100 млн руб. В результате организатор был приговорен к штрафу в 500 тыс. руб. и лишению свободы сроком на 5 лет условно, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении профессиональных обнальщиков, выведших за границу через счета своих нелегальных фирм более 100 млн руб.

«Следователи выяснили, что сообщники, не имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц», – говорится в сообщении ведомства.

Этот случай стал первым в России, когда приговор по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов») вынесен именно в отношении организованной группы, а не отдельных лиц.

«До этого всех обнальщиков, которые пытались перевести за рубеж деньги, судили только в частном порядке, не как организованную группу», – сообщили «ТАСС» в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По данным агентства «РБК», в состав группы входили три человека, причем исполнители не знали своего лидера.

Российские эксперты называют этот приговор суд – беспрецедентным случаем столь сурового наказания в отношение группы лиц за вывод денег за рубеж.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области