В России собираются ужесточить наказание за уклонение от воинского призыва

Речь идет о десятикратном повышение штрафов за уклонения от выполнения воинского долга. Сами призывники обязаны являться в военкоматы без получения повестки.

Первый замглавы комитета Госдумы России по обороне Андрей Красов внес законопроект о десятикратном повышении штрафов для призывников, которые теперь обязаны являться в военкоматы даже без повестки, сообщает российский «Интерфакс».

Отмечается, что законопроект предусматривает введение нового штрафа за неисполнение обязанностей, заключающихся в самостоятельной явке граждан, достигших призывного возраста, на мероприятия, связанные с исполнением воинской обязанности.

Сообщается, что согласно пояснительной записке, такая обязанность, недавно установленная в законодательстве, носит «публично-правовой характер наравне с обязанностями по уплате налогов или получению паспорта гражданина РФ».

Также в агентстве добавили, что в документе указывается необходимость в десять раз увеличить сумму штрафов для нарушителей, поскольку установленный в 2007 году размер подобных санкций «несоизмерим с совершаемыми деяниями, экономическими показателями страны и не способствует формированию законопослушного поведения граждан».

В частности, за неисполнение россиянами обязанностей по воинскому учету, в том числе за неявку в самостоятельном порядке граждан призывного возраста в военные комиссариаты, вместо штрафа от 100 до 500 рублей предлагается взимать от 1000 до 5000 рублей.

Отмечается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

«Интерфакс»