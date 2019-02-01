Похитители убили фигуранта дела о покушении экс-депутата Госдумы Вороненкова

По сообщения российских источников криминальный авторитет Василенко скончался от полученных при его похищении ран. Подозреваемые в похищении задержаны силовиками.

В России правоохранительные органы задержали двух человек, подозреваемых в похищении украинского криминального авторитета Юрия Василенко, фигуранта дела об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в марте 2017 года в Киеве, сообщает 1 февраля издание «Росбалт», ссылаясь на источник.

Причем, по данным собеседника издания, самого гангстера нет в живых – он скончался от ранения, полученного при нападении.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, бандиты должны были доставить «авторитета» к весомой фигуре в криминальном мире – на беседу, от которой он уклонялся.

Однако Василенко на улице попытался оказать сопротивление. В ходе борьбы в него выстрелили из пистолета ТТ. На месте был обнаружен фрагмент кости, что указывало на серьезность ранения «авторитета».

Чтобы найти злоумышленников, понадобилось больше двух недель. А 31 января оперативники при поддержке спецназа провели ряд операций, в Москве и в Курске были задержаны двое участников нападения.

«На допросах они валят вину на подельников, которые еще не пойманы. Всячески уменьшают свою роль в преступлении. О судьбе Василенко пока вразумительно не говорят. По оперативным данным, его нет в живых. Он скончался от полученного ранения. Но тело пока не найдено», — рассказал собеседник «Росбалта».

Отмечается, что задержанными оказались члены одной из преступных группировок Курской области, которые в какой-то момент были близки к Василенко. В частности, один из нападавших, по оперативным данным, ранее мог принимать участие в убийстве Евгения Жилина.

Дениса Вороненкова убили выстрелом в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийцу Павла Паршова ранил охранник бывшего российского депутата – и он скончался в больнице.

«Росбалт»