Оккупационные власти Севастополя проводят «антитеррористические учения»

Сегодня в городе ограничено движение транспорт по ряду городских улиц.

В аннексированном Россией Севастополе 1 февраля проводят «антитеррористические учения», из-за чего перекрыли движение по нескольким улицам. Ранее пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города предупредила жителей об «учениях».

«В связи с проведением антитеррористических учений 1 февраля 2019 года проход и проезд будет временно ограничен в районах улиц Тимирязева (пос. Сахарная головка) с 10:00 до 16:00, Шубикова (г.Инкерман) с 10:00 до 11:00 и Артема Бойко (район СТ «Дергачи-3») с 11:00 до 14:00», – говорится в сообщении.

«Проезд по указанным выше адресам будет разрешен только для жителей, имеющих соответствующую регистрацию», – уточнили подконтрольные Кремлю власти.

Напомни, что Россия продолжает усиленную милитаризацию оккупированного Крыма и регулярно проводит военные учения на полуострове.

«Правительство Севастополя»