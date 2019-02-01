Иск против России и Путина по делу о крушении MH17 поддержал 291 человек

Адвокат Скиннер представляющий интересы родственников погибших в катастрофе пассажиров рейса MH17 надеется, что к иску присоединятся остальные граждане.

Иск в Европейском суде по правам человека против России и лично президента Владимира Путина в связи с крушением рейса МН17 поддержал 291 человек. Адвокат Джерри Скиннер сообщил об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Начинали мы работу с небольшим числом граждан Малайзии и Австралии, с которыми с самого начала я установил контакт. Теперь к нам присоединилось большое количество родственников погибших, и наш иск стал самым крупным. Мы были бы рады, если бы оставшиеся граждане к нам присоединились. Они могут связаться со мной и я объясню, что нужно сделать, так как этой работой охвачены пока еще не все, хотя осталось гораздо меньше 16 человек. Вместе с родственниками у нас в иске сейчас 291 человек», – сказал Скиннер.

Сумма компенсации по иску превышает 330 млн долларов. По словам Скиннера, в Страсбургском суде он намерен добиваться для людей, потерявших близких в сбитом самолёте, по 10 млн долларов за каждого погибшего.

Напомним, пассажирский самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.

Согласно выводам JIT, авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ.

«Эхо Москвы»