В Латвии заблокировали вещание российского телеканала за оскорбления украинцев и пропаганду ксенофобии

В эфирах телеканала «Россия РТР» очень часто украинцев называли бандеровцами и призывали их повесить и расстрелять.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии 31 января принял решение на три месяца запретить ретрансляцию программ российского телеканала «Россия РТР» на территории страны. Нарушения констатированы в передачах «Россия РТР» «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут» (ведущие – Ольга Скабеева и Евгений Попов), сообщает «Delfi».

«Например, в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» 22 мая 2018 года ведущий недвусмысленно и неоднократно обращает враждебные высказывания против части жителей Украины. Точнее, руководитель передачи указывает, что часть украинцев (бандеровцев) следует повесить и расстрелять. Кроме того, ведущий Владимир Соловьев называет часть украинцев нацистами, антисемитами и бандитами. 11 января 2018 года в передаче «60 минут» многократно констатированы призывы Владимира Жириновского к осуществлению военных действий на территории Украины, он многократно возбуждает ненависть к украинцам, отмечая, что украинцы – негодяи и бандиты», – говорится в сообщении.

Совет подчеркивает, что цель и задача ограничения ретрансляции – мотивировать иностранное электронное средство массовой информации в дальнейшем соблюдать закон Латвии. Исходя из этой цели, также выбран соразмерный период приостановки вещания – три месяца.

Запрет вступит в силу на следующий день после официальной публикации в «Latvijas Vēstnesis».

«Delfi»