Facebook и Twitter заблокировали аккаунты связанные с Россией, Венесуэлой и Ираном

Указывается, что данные аккаунты велись от имени жителей нескольких десятков стран. С этих аккаунтов координировались сомнительные действия и распространялась недостоверная информация.

Социальная сеть Facebook объявила о блокировке 783 аккаунтов за «скоординированное недостоверное поведение» в Facebook и Instagram, сообщает пресс-служба Facebook на корпоративном портале Facebook Newsroom.

Отмечается, что страницы вели от имени жителей 26 стран мира. Но в ходе проверки выяснилось, что аккаунты связаны с Ираном, Венесуэлой и Россией, а их активность прежде всего была направлена на Ближний Восток и Южную Азию, Латинскую Америку, а также США.

Согласно сообщению, на одну заблокированную страничку были подписаны около 2 миллионов человек.

Почти одновременно с этим Twitter сообщил, что удалил шесть тысяч сообщений, созданных перед промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре 2018 года.

По данным соцсети, часть аккаунтов, публиковавших сообщения, связана с Россией, Ираном и Венесуэлой.

Twitter также опубликовал архив из пяти тысяч заблокированных аккаунтов, связанных с перечисленными странами.

Пресс-служба Facebook