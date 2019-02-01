Пораженье от «Победы». Российская пропаганда пытается пробить очередное дно

К 75-й годовщине окончания Второй мировой войны Первый канал решил запустить круглосуточное вещание, посвященное исключительно Великой Отечественной. Казалось бы, зачем еще один по сути военный канал, когда уже есть «Звезда», рупор Министерства обороны?

Но, во-первых, Константину Эрнсту удалось изобрести машину, которая позволит аккумулировать в бюджете его собственной корпорации новые средства, а во-вторых, «Звезде» все же приходится говорить со зрителями о настоящем – а настоящее отнюдь не выглядит перечнем побед, пишет на страницах «Грани.Ru» Виталий Портников.

Зато канал «Победа» точно о настоящем говорить не будет. Его задача – превратить несколько лет ежедневной кровавой трагедии миллионов людей в путинский праздник победобесия, заставить людей поверить, что настоящее им не нужно, не интересно, а самое главное – спасибо деду за победу и можем повторить.

О том, что этот несчастный дед вернулся с войны без рук или без ног, мыкался по вокзалам и ночлежкам, прежде чем быть вывезенным в места, где он не мозолил глаза начальству; о том, что он за всю свою жизнь мог так и не увидеть ни нормальной еды, ни нормальной медицинской помощи, ни жилья человеческого и все это заменялось юбилейными медальками, – об этом «Победа», конечно, не расскажет. О том, что «повторить» в наше время означает превратить Россию и Америку в груду радиоактивного пепла, тут Дима Киселев прав – об этом не сообщит.

У телеканала будет другая задача – заставить людей, у которых отобрали будущее, поверить, что жить можно только в прошлом. И понять, что война – это совсем не страшно, что это даже очень весело и заканчивается «Победой» и парадом.

На такое свинство были не способны даже коммунистические правители России: они продолжали воевать, лезть всюду, где только было можно – от Праги до Луанды, – и все же уверяли своих подданных, что это все ради мира, только ради него. И народ повторял свое выстраданное «лишь бы не было войны».

Потому что люди еще помнили, каким кошмаром были первые десятилетия ХХ века – Первая мировая, гражданская, Вторая мировая… Даже при самой жестокой идиотской диктатуре люди просто хотели, чтобы их не бомбили, чтобы их дома не разрушали, чтобы они не бежали, чтобы не хоронили близких, которые гибли на фронтах или умирали от голода и болезней. И власть боялась сказать им, не забывшим весь этот ужас, что война – это праздник и парад.

Путин перевернул пирамиду. Теперь Россия только для войны и существует. Живет памятью о войне, участием в войнах и ожиданием войны, в которой наконец-то докажет, что встала с колен. О том, что война – это боль, горе, слезы и смерть, никто даже и не вспомнит.

Виталий Портников, «Грани.Ru»