Все кто должен, нам простили. Россия уже не рассчитывает получить долги с Мадуро

Заместитель министра финансов Сергей Сторчак заявил, что, скорее всего, Россия не получит от Венесуэлы ближайший 100-миллионный долговой транш.

И это при том, что по льготным условиям южноамериканская страна еще 10 лет не будет возвращать нам долг в $3,1 млрд, а лишь платит по нему проценты. Журналист Виктор Лошак пишет на страница «КоммерсантЪ FM» – о том, как история с Венесуэлой характеризует качество нашего госуправления.

Три года назад я был в Колумбии. Уже тогда для страны ее соседка Венесуэла была одной из главных проблем. Колумбия не так богата, чтобы принять и обеспечить сносный уровень жизни сотням тысяч венесуэльцов, бежавших через границу. Помню, в прессе обсуждалась необходимость введения заградительных мер – продажи лекарств и продуктов в приграничных районах лишь колумбийцам по предъявлению паспорта.

Не знаю, почему, но медицина, торговля лекарствами в Венесуэле рухнули первыми. Говорят, сейчас в этой большой стране нет, например, места, где можно сделать гемодиализ.

В том 2015 году из Венесуэлы бежали 700 тыс. человек. За 2017-й и неполный 2018-й еще более 2 млн. Все эти годы рушился ВВП, падала добыча нефти, зато фантастически росла инфляция – 2,5 млн процентов с 2012 года. Говорят, когда в Каракасе во время последних протестов против нищеты кто-то стал разбрасывать бумажные деньги, не нашлось желающих даже их поднять…

Газеты приводят долларовый эквивалент сегодняшних заработков в венесуэльской армии, считающейся привилегированной частью построенного еще Чавесом общества: рядовой – $8, лейтенант – $25,капитан – $30,полковник – $35.

Чудовищная экономическая политика, репрессии, коррупция – все это черты режима Мадуро, да и позднего Чавеса. Стоит ли удивляться, что почти 10% населения страны из нее сбежало? Странно было, конечно, обнаружить Россию среди стран, признавших легитимными последние выборы президента Венесуэлы.

Мы оказались в «замечательной» компании тех, кого не смутила явная фальсификация второго прихода Мадуро к власти: Иран, Северная Корея, Сирия, Куба. Своими страданиями народ Венесуэлы заслужил, чтобы Мадуро и его приближенные ушли от власти. «Цветной» здешнюю революцию можно назвать только в галлюцинациях. Кстати, к разочарованию нашей пропаганды, не американцы первыми поддержали лидера оппозиции Гуайдо в его борьбе за власть. Аргентина, Бразилия, Чили и Организация американских государств первыми сделали такое заявление. Вененсуэла давно стала проблемой прежде всего для их бюджетов и внутренней политики.

Переворот в Каракасе – это теперь и наша проблема. Мы выдали Венесуэле из собственного бюджета $3,1 млрд, государственной «Роснефти» Каракас должен еще $3 млрд. Похоже, все эти деньги накрылись манной кашей. В лучшем случае лет через 20 уже другие кремлевские обитатели простят Каракасу миллиарды сегодняшних российских налогоплательщиков.

Не лишние, надо сказать, и для нашей медицины, школ, дорог и прочего деньги.

И тут невольно вспомнишь все разговоры последнего времени о падении качества госуправления. «Экспертный уровень власти сегодня низок, как никогда, – говорит в последнем номере «Огонька» известный экономист Андрей Мовчан, – Любой произведенный таким экспертным сообществом план нехорош с точки зрения его последствий».

Когда в Венесуэлу вкладывали деньги российских налогоплательщиков, разве кому-то еще было непонятно, что режим неустойчив, что страна рушится, и Чавес, а тем более Мадуро – это ненадолго? Но кто-то же лоббировал эти колоссальные и безвозвратные, по-видимому, траты? Хорошо бы понять, кто.

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»