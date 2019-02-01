ОРДЛО против Украины. Сможет ли России организовать участие в голосование жителей оккупационных анклавов?

Россия несомненно будет вмешиваться в украинские выборы, как президентские, так и парламентские, используя различные методы и средства. Но некоторые «схемы» выглядят слишком фантастично.

В последние дни в Украине все чаще звучит мысль о том, что Россия попытается повлиять на результаты президентских выборов в Украине. Украинцам предложили новую версию зрады на выборах, воплощению которой, якобы поспособствуют наши живущие в ОРДЛО соотечественники, для которых будет организовано массовое участие в голосовании на выборах, – об этом на страницах издания «Деловая Столица» пишет Денис Сарбей.

О подготовке подобной схемы написал известный блогер Александр Чернов. Ссылаясь на свои источники за линией разграничения, Чернов сообщил, что «мэр» оккупированного Углегорска Олег Неледва уже организует группы идеологически мотивированных избирателей для подвоза на избирательные участки в день голосования.

«Недомэр оккупированного Углегорска Олег Неледва и некий Виктор собирают для участия в выборах 2019 за проРФных партию людей из ОРДО. С акцентом на Дебальцево – Хацапетовский регион», – рассказал Чернов, добавив, что указанный им регион – это единственный участок на нынешней территории ОРДЛО, где осенью 2014 года прошли украинские выборы, но после Дебальцевского котла он был оккупирован.

Сам по себе Чернов личность достаточно неоднозначная – блогер одного из донецких изданий и одновременно врач, в самом начале войны на Донбассе попавший в плен к боевикам. Уже после освобождения он рассказывал, что в плену был вынужден лечить раненных боевиков и, чтобы минимизировать их шансы на выздоровление, старался оказывать им помощь настолько плохо, насколько это было возможно.

При этом Чернов отмечал, что будь у него такая возможность, он бы попытался, используя свои медицинские знания, отправить раненного «боевика» на тот свет. За все эти откровения в России Чернова прозвали донецким «доктором смерть» на службе у «хунты» и «карателей»

Однако, несмотря на всю неоднозначность фигуры Чернова, серьезных оснований не доверять его информации о подготовке автобусов с избирателями из ОРДЛО нет. У «доктора смерти» вполне могли остаться источники на оккупированной территории, которые делятся с ним интересной информацией. При этом никаких юридических препятствий для осуществления избирательной интервенции на самом деле нет.

Как известно, осенью ЦИК упростил процедуру голосования на выборах переселенцам, а с ними и жителям оккупированных территорий. Теперь для участия в выборах жителю ОРДЛО нужно лично подать в отделение ведения реестра избирателей заявление о смене места голосования вместе с копией паспорта.

Никаких документов, доказывающих необходимость голосовать не по месту регистрации, которые требуют у всех остальных граждан, не проживающих фактически по месту прописки, не нужно. После подачи заявления можно в день выборов приехать на соответствующий участок и совершить акт волеизъявления.

Таким образом, любой житель оккупированных территорий имеет полное право отдать свой голос за любого кандидата и теоретически организовать массовый десант обработанных российской пропагандой избирателей из оккупации вполне возможно. Но только теоретически.

На практике же подобная задача во сколько-нибудь влияющих на выборы масштабах практически невыполнима. Чтобы проголосовать, избиратель из ОРДЛО должен дважды пересечь линию разграничения с КПП, блокпостами и проверками документов. И если для одного-двух автобусов это не слишком долго и сложно, то серьезный караван может застрять на КПП на несколько дней.

Плюс организационные трудности, необходимость найти достаточное количество транспорта, расходы на бензин и пропитание всей армии избирателей. Да и от общественности, в том числе и за пределами оккупированных территорий, перемещение большой массы народу не скроешь.

Так что если подобный план и возможен, то лишь в масштабах, которые на результаты волеизъявления не повлияют. Но это не значит, что в ОРДЛО не попытаются что-то подобное провернуть. Правда, мотивы у них будут скорее всего весьма прозаические.

Совершенно нельзя исключать, что операция по завозу избирателей будет проведена исключительно с целью раздерибанить выбитый из российских кураторов бюджет. Идею о полезности «туристов» из ОРДЛО вполне могли подбросить местные оккупационные власти нужным людям из российских кураторов, чтобы большую их часть «распилить», а на оставшиеся организовать какое-либо действо для отвода глаз.

Скорее всего, несколько автобусов через КПВВ все же пропустят, но никакой погоды в общем результате условного Юрия Бойко или Александра Вилкула они точно не сделают, зато очевидную денежную пользу из этого поимеют только «герои» «ДНР» и «ЛНР».

Денис Сарбей, «Деловая Столица»