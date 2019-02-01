Россией управляют силовики, – Портников

Задержание члена Совета Федерации России Рауфа Арашукова прямо на заседании верхней палаты парламента стало сенсацией даже для этой страны, где аресты высокопоставленных чиновников – не такая уж большая редкость.

Сенсацией стало то, что «сенатора» от Карачаево-Черкессии задержали не за коррупционные преступления, а за убийства. А вот его отца, одного из высокопоставленных менеджеров «Газпрома», «газового короля» Кавказа Рауля Арашукова в тот же день задержали именно за коррупцию. И мало кто сомневается, что именно отец подарил своему отпрыску место в Совете Федерации, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Многих в России удивляет не то, что в Совете Федерации заседал убийца. Россияне к этому уже привыкли, среди депутатов их парламента немало людей, которые либо организовывали убийства, либо убивали сами. И на этот счёт есть не только предположения журналистов, но и прямые выводы международного правосудия, как в случае с Андреем Луговым. Да и о причастности Арашукова к убийствам россияне узнали отнюдь не в ходе заседания Совета Федерации. Родственники убитых обвиняли его публично – но «сенатор» не обращал никакого внимания на эти обвинения.

Арашуков – один из представителей нового путинского «дворянства». Он – хороший товарищ главы Чечни Рамзана Кадырова. С его семьей дружит председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. А Бастрыкин уж точно поднимал, кто кого убил. И про коррупционные деяния своих друзей все знал наверняка. Но никто Арашуковых не трогал. Потому что если начать предъявлять представителям российской политической элиты обвинения в причастности к убийствам и коррупции – сядут все. Тогда почему же клан Арашуковых решили разгромить?

В медиа появилась альтернативная версия, которая выглядит более правдоподобно, чем просто новость о доблестной работе российских силовиков. Якобы Арашуковы собирались усилить своё влияние на Северном Кавказе. И для этого хотели инициировать очередной всплеск движения за разделение Карачаево-Черкессии.

А потом сами навести порядок – и показать Кремлю, какие они авторитетные ребята. Это, разумеется, обеспечило бы Арашуковым полную победу в борьбе с другими кланами, а «успокоенная» ими после нестабильности Карачаево-Черкессия стала бы для центра иметь важность, сравнимую с важностью Чечни. Следовательно, клан Арашуковых получил бы еще больше денег.

И, разумеется, когда эту историю рассказали Путину и показали материалы расследования убийств и коррупционных преступлений с участием отца и сына Арашуковых, «хозяин» рассвирепел и дал силовикам разрешение на громкие задержания. А кто бы не рассвирепел на месте Путина?

Но вот только российские силовики могли всю эту историю просто придумать для доказательства своей важности. У Арашуковых и в мыслях могло не быть что-то такое организовывать. Они просто убивали конкурентов и воровали – как и все остальные путинские чиновники. Но разве такая информация может заинтересовать российского президента?

А вот сепаратизм, конфликт на Кавказе, который предотвратили силовики – это совсем другое дело. И за это можно пожертвовать даже своими приятелями – ничего личного, просто бизнес ФСБ и Следственного комитета. И ничего нового.

Потому что именно с помощью такой вот информации, в которой ложь сплетается с правдой, силовики в своё время подтолкнули президента Бориса Ельцина к первой чеченской войне и превратили его в заложника спецслужб и генералитета. А ко второй чеченской Ельцина подталкивал уже лично Путин: эта война началась через месяц после его назначения главой ФСБ. А теперь уже сам Путин – заложник силовиков.

И если понять этот простой факт, мы увидим на основе какого механизма принимались решения по вторжению в Украину и как они будут приниматься в дальнейшем. Есть Путин и есть доклады людей, для которых война – мать родна и которым нужны миллиарды бюджетных денег. И больше ничего нет – ни «великой России», ни «русского мира», ни страха перед Западом, ни даже восстаний на Кавказе.

Есть только борьба за бюджет и некомпетентный, изолированный от реального мира человек в Кремле.

Виталий Портников, «Espreso.TV»