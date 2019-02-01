Операция по подъему рейтинга Путина. Почему аресты начались в Совфеде?

Рауф Арашуков называет причиной своего ареста политический заказ. Об этом заявил адвокат сенатора Сергей Шишов.

Позицию следствия по всем пунктам он назвал необоснованной и от дальнейших комментариев отказался. Арашуков обвиняется в организации заказных убийств и создании преступного сообщества. Накануне решением Басманного суда Москвы он был отправлен под стражу на два месяца. Задержание впервые в новейшей российской истории проводилось прямо во время заседания Совета Федерации. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает происходящее операцией по подъему рейтинга федеральной власти.

Такое происходит впервые: стране показали спектакль с задержанием очередного проворовавшегося чиновника – сенатора – прямо в зале заседаний верхней палаты Федерального собрания. Главные действующие лица: третий человек в государстве – председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Юрий Чайка и Александр Бастрыкин. Все они пришли на заседание, которое неожиданно сделали закрытым.

Здесь, конечно, не помешала бы прямая трансляция, чтобы страна увидела триллер в красках, но, видимо, решили не рисковать – мало ли что. Но все равно получилось эффектно. Обо всем позже охотно рассказали. Чайка изобличает фигуранта, коллеги по палате снимают неприкосновенность и отдают правосудию.

По закону детектива, он пытается бежать из-зала, но якобы оставлен жестким окриком Валентины Матвиенко. С трудом вериться, чтобы ему могли дать уйти. Если бы это произошло, случился бы очень большой конфуз.

Главный вопрос: к чему все это? Ответ очевиден: началась операция по подъему рейтинга федеральной власти. То, что Кавказ, – понятно. Ситуация там очень непростая. Начали в Дагестане, и вот – Карачаево-Черкесия. Простой народ живет плохо, а кланы погрязли в роскоши. Схема уже миллион раз озвучивалась: вы нас не трогаете, а мы вам 90% поддержки на выборах. Все бы хорошо, но так можно доиграться до социального взрыва. Вечно так продолжаться не может. Потому, как аппетит приходит во время еды, не знают меры некоторые товарищи.

Поэтому нужно хватать за руку, чтобы другим неповадно было. Что касается так называемой общефедеральной повестки, как говорят политтехнологи, тема борьбы с коррупцией в полной мере востребована обществом. Благо этих самых коррупционеров-расхитителей и имеется в достатке, куда ни копни, везде найдутся.

Почему решили разыграть прямо в Совфеде – это самое интересное. Дело в том, что среди широких масс граждан нет четкого понимания, чем занимается это ведомство, и нужно ли оно вообще. Но, с другой стороны, это не последний орган власти. Поэтому именно туда могут пробраться криминальные элементы, которых наши правоохранительные структуры, невзирая на заслуги и звания, безжалостно вычищают.

Что же в сухом остатке? Повысится или нет рейтинг власти? Не факт. Ведь вопросы все равно возникают. А как допустили? А, может быть, нелишне остальных проверить? Взяли стрелочника. А вдруг найдутся такие, что поставят неутешительный диагноз всей системе, скажут до чего дошло – уже в Совете федерации задерживают. Вон как далеко зашло. Что ж на местах-то творится? В общем и целом, как бы хуже не случилось.

Но это еще не все – есть еще одна версия. Мы знаем, что пошли разговоры про изменение Конституции. Равно как и про то, что власть готовит большую реформу самой себя. После всех этих событий возникает очередной резонный вопрос: зачем нам такой парламент, где происходят вот такие вот вещи? Как бы не стал арест Арашукова предвестником больших перемен, причем явно не тех, что хотелось бы увидеть.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»