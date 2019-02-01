Скрываясь у всех на виду. Роль российского спецподразделения Вагнера в Третьей мировой войне

Россия ведет войну – мировую войну посредством расширяющейся серии локальных конфликтов. И, как любая война, эта требует ресурсов.

В понедельник глава СБУ Василий Грицак представил очередную порцию данных, свидетельствующих о том, что так называемая частная военная компания «Вагнера» является филиалом Главного (разведывательного) Управления Генштаба ВС РФ. Три дня спустя расследовательская группа Bellingcat опубликовала собственный доклад, на основании косвенных улик подтверждающий выводы украинских спецслужб, пишет на страницах «Деловой Столицы» Алексей Кафтан.

Итак, выяснилось, что во втором полугодии прошлого года борта российского Министерства обороны перебросили в Сирию, Судан, ЦАР и ряд других африканских стран в общей сложности 1012 наемников. Причем загранпаспорта всем им – прописанным по всей России – выдавали в Центральном миграционном бюро 770-001. Зачастую – сериями, отличающимися лишь последними цифрами.

Это тот же паспортный стол, который обеспечил документами «солсберецких мучеников» Мишкина/Петрова и Чепигу/Боширова, их менее известных коллег, засветившихся в подготовке переворота в Черногории, а также ряда других, не менее колоритных персонажей – включая иностранных ВИП-персон вроде Жерара Депардье, позарившихся на российское гражданство. Последние, впрочем, – экзотика. Основная же масса клиентов этого карманного бюро Минобороны – люди служивые. То есть, централизованно опекаемые.

В то же время, Bellingcat, проведя выборочную проверку опубликованных СБУ персональных данных вагнеровцев, обнаружила 7 из 11 выбранных персон в слитой ранее (вероятно, по делу об отравлении Скрипалей) базе пассажиров внутренних авиарейсов: они следовали до краснодарского аэропорта Пашковский. В 30 км от него расположен хутор Молькино, где дислоцируется воинская часть 51532. Она же – 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ. Она же – учебно-тренировочная база ЧВК Вагнера.

Так что данные, опубликованные СБУ и Bellingcat, свидетельствуют о том, что российское руководство не просто содействует операциям Вагнера, но и принимает самое активное участие в их обеспечении. Более того, факт серийной выдачи паспортов наемникам инстанцией, которая не снабжает документами людей, связанных с МО РФ, является ярким свидетельством того, что в отношении структуры Вагнера определение «частная военная компания» является совершенно нерелевантным: по сути, речь идет о российском иностранном легионе под полным государственным контролем.

Тем любопытнее этот прокол с документами. Централизованная и «серийная» выдача паспортов вагнеровцам – все равно что парашют и буденовка Штирлица в бородатом анекдоте. Но на поверхности лежащее объяснение – глупость, смешанная с халатностью и неистребимой надеждой на авось – верно лишь отчасти.

Все это наверняка имеет место быть, но налицо, увы и другое обстоятельство. Россия ведет войну – мировую войну посредством расширяющейся серии локальных конфликтов. И, как любая война, эта требует ресурсов. Людских, прежде всего. Только вот в российской традиции человеческий материал – самый бросовый расходник. И хотя Григорян запел «Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть» лишь в 1988-м, эта строчка во все времена выглядела бы органично на российском государственном гербе.

А раз так – зачем лишние напряги с конспирацией? Тем более что их там нет – даже если были. А если есть – то ненадолго. Война спишет. А пока их перемалывает, вся страна будет прикидываться карманником Кирпичом из «Места встречи…». Правда, в обратном порядке. Сначала – наглое «Кофелек? Кофелек!.. Какой кофелек?», а затем самодовольное «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!». Но методы, как оказалось, находятся.

Алексей Кафтан, «Деловая Столица»