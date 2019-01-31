Детоубийца-рецидивист. Методы расправы путинского режима с оппозицией

Путинская власть напрочь лишена хотя бы элементарных гуманистических понятий. Он безжалостно убивает всех…

Умерла дочь политзаключенной Анастасии Шевченко. Ей долго не разрешали увидеться с больной дочерью и как-то попытаться помочь. А потом уже было поздно. Это очередная жертва в длинном списке детей, виновником смерти которых прямо или косвенно стал Путин, – пишет на своей странице в Facebook Игорь Эйдман..

Текст ниже я написал в прошлом году к годовщине бесланской трагедии. Уже тогда было ясно, что детоубийца не остановится (потому что никто и не пытается остановить), а значит дети и дальше будут гибнуть по его вине.

14 лет назад Путин отдал приказ штурмовать переполненную учениками школу с помощью огнеметов и танков. В российскую историю он так и войдет, как детоубийца, сжигавший детей из огнеметов.

Детоубийца-рецидивистУмерла дочь политзаключенной Анастасии Шевченко. Ей долго не разрешали увидеться с больной дочерью… Опубліковано Игорем Эйдманом Четвер, 31 січня 2019 р.

Если даже предположить невозможное, что Путин не понимал последствий своих действий, после того, как в результате штурма погибли почти две сотни детей, он должен был, как минимум, уйти в отставку, а скорее, просто пустить себе пулю в лоб. Но он спокойно перешагнул через гору детских трупов и использовал эту трагедию в корыстных целях — под шумок отменил выборы губернаторов и т.д.

Тогда ему все сошло с рук. Детоубийцу даже не выгнали из большой восьмерки. Именно поэтому в последующем стала возможна серия новых путинских преступлений против человечности: от сбитого малазийского Боинга до Иловайской бойни…

Игорь Эйдман, Facebook