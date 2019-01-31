США и ЕС приступили к рассмотрению мер против России из-за пленных украинских моряков

В Москве утверждают, что раненых моряков содержат в нормальных условиях. Украинцы не жалуются российским властям на условия содержания.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия удерживает украинских моряков для политического давления на украинскую власть перед выборами Президента. Он допускает, что к России будут применены дополнительные санкции за это, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Россия продолжает незаконно удерживать украинских моряков и незаконно инкриминировать им обвинения. Россия намеревается удерживать их как минимум до апреля, когда пройдут президентские выборы. Это создает впечатление, что это больше политический шаг России, чтобы использовать удерживаемых моряков для давления на Украину, чем, что есть законные основания для их содержания под арестом», – сказал он в ходе телефонного брифинга в четверг, передает «Левый Берег».

Он добавил, что США и Европейский Союз продолжают настаивать на освобождении моряков и искать варианты дополнительных мер против России.

«Я посещал Брюссель в декабре, встречался с представителями ЕС и НАТО и могу сказать, что и США, и Европа ищут, какие дополнительные меры должны быть предприняты, если Россия не вернет моряков. США будут пересматривать «крымские санкции» в феврале. ЕС обсуждает дополнительные санкции, хоть ничего пока не согласовано, но у них в феврале также будет встреча министров иностранных дел», – сообщил он.

Волкер также выразил надежду на освобождении Россией украинских моряков, чтобы могли продолжиться и продвинуться его переговоры с помощником российского президента Владиславом Сурковым.

Он напомнил, что из-за российской агрессии в Керченском проливе Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным, а Волкер поступил аналогично с запланированной встречей с Сурковым.

В тоже время, как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», сотрудники Общественной наблюдательной комиссии Москвы в четверг посетили военнопленных украинских моряков, переведенных из больницы СИЗО «Матросская тишина» в изолятор «Лефортово». Об этом сообщил представитель ОНК Иван Мельников.

«При проверке «Лефортово» мы с коллегами также посетили трех раненых моряков, ранения у них полностью затянулись, состояние здоровья нормальное. Есть небольшие жалобы на остаточные явления после ранений, например на ноющие боли, но их уже осмотрели врачи и выдали все необходимые лекарства и мази, одному назначены уколы», – сообщил Мельников.

Он также отметил, что в ближайшее время арестованных посетит врач-офтальмолог. «Они оценивают оказанную им медпомощь как удовлетворительную. Мы также рекомендовали администрации изолятора вывезти их для обследования в гражданскую больницу», – сказал Мельников.

По его словам, в целом, моряки «не жалуются на условия содержания, считают их хорошими».

«Все трое содержатся раздельно, но с другими сокамерниками в двухместных новых отремонтированных камерах, где есть горячая вода, холодильник и телевизор. Как и положено, каждый день по часу они гуляют», – рассказал Мельников.

Троих раненых моряков – Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку – на прошлой неделе перевели в «Лефортово», их адвокаты узнали об этом случайно, пытаясь зарегистрироваться для передачи морякам.

Напомним, 25 ноября Россия с применением оружия захватила в нейтральных водах украинские военные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», на борту которых было 24 украинца. Их обвинили в нарушении госграницы, арестовали и вывезли из Керчи в Москву.

Украина расценила это как акт военной агрессии.

«Интерфакс-Украина»