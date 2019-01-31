Трудности диалога: Бабченко о невозможности растолковать россиянам «азбучные» истины

Оппозиционно настроенные российские граждане не могут взять в толк, что и мирные и легальные методы борьбы с путинизмом исчерпаны.

Вот так пишешь-пишешь, разжевываешь-разжевываешь, объясняешь дорогим россиянам, объясняешь – что если сделать такие-то и такие-то шаги, то в итоге будет именно так-то и так-то, что чего вы каждый раз удивляетесь, как дети малые, – об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко, – потому что после сделанных шагов иначе и быть и не могло, что если махать шариками в загоне, то потом будут приезжать посадки и воронки по ночам, а вы все ахаете и охаете от удивления, как инфантилы, что будет еще хуже, что…

А потом натыкаешься в ленте на анекдот, и понимаешь, что ты не журналист, а говно. И вся твои тексты с разжевыванием происходящего на много букофф ни хрена не стоят. Потому что тремя предложениями выражено все. Все прогнозы современной России, вся ее аналитика, все ее пути развития и вся суть нынешнего времени.

Вот так пишешь-пишешь, разжевываешь-разжевываешь, объясняешь дорогим россиянам, объясняешь — что если сделать такие-то и… Опубліковано Аркадієм Бабченком Середа, 30 січня 2019 р.

«Преподаватель логики не плакал, когда утонул его друг. Плавать не умел, вот и утонул. Все логично»

Все логично, блеать!

Доброе утро.

Аркадий Бабченко, Facebook